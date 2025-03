La jefatura de la Policía Local de Cáceres no garantiza la seguridad del concierto sin 20 refuerzos Los agentes de la lista de voluntarios renuncian a hacer los servicios extraordinarios y el jefe ve viable el cuadrante propuesto por la plantilla, al contrario que el alcalde y la concejala de Seguridad

Queda menos de una semana para una de las citas del verano. El día 15 arranca en la Plaza Mayor la gira Los 40 Summer Live ... . Beret, Leo Rizzi, Abraham Mateo, Walls, Polo Nández, Samurai, Depol y Sixko Durán son los protagonistas de una jornada que tendrá acceso gratuito y cuyo poder de convocatoria parece garantizado. Lo que no parece tan garantizada es la cobertura policial del evento. La versión que ha trasladado al equipo de Gobierno el propio jefe de la Policía Local de Cáceres, Benedicto Cacho, es que no se puede cubrir de forma efectiva ese acontecimiento si no se cuenta con, al menos, entre 15 y 20 refuerzos. De esa forma, se podrían atender tanto el concierto de Los 40 como las necesidades cotidianas de la ciudad.

El panorama se complica porque los agentes no quieren hacer refuerzos. En la lista de voluntarios aparecen medio centenar de policías locales que ya han comunicado su intención de no hacer servicios fuera de su horario. Ante esa situación, lo que ha consultado el jefe del cuerpo policial es si se les puede obligar legalmente a ello. Y en caso afirmativo de qué forma. Lo que no quiere, en ningún caso, es que se le pueda achacar cualquier incidencia que surja a raíz del problema creado. Ayer se celebró una reunión entre responsables de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía y surgen «demasiadas dudas sobre ese concierto y su cobertura», admiten las fuentes consultadas por HOY. La Policía Local, sin refuerzos, dispondría de seis agentes tanto para garantizar que todo se desarrolla con normalidad en esa cita musical como para otras posibles actuaciones como accidentes o controles de tráfico y similares. El fondo del asunto, como ya ha informado HOY, es el desacuerdo entre la plantilla, representada por los sindicatos CSIF y UGT, y la Concejalía de Seguridad con respecto al nuevo cuadrante de turnos. Dice el equipo de Gobierno que su aplicación supone trabajar unos 20 días menos al año. Los sindicatos, por su parte, defienden el derecho a la conciliación de los trabajadores e insisten en que no hay tal coste. En el Ayuntamiento nos e descarta solicitar antes del viernes 15 la celebración de una Junta Local de Seguridad. La organización ha contratado vigilancia privada, pero en la Policía Local, reseñan que los controles sobre el acceso a la Plaza Mayor con objetos punzantes o vidrio no lo llevarán a cabo esos agentes privados –dedicados al escenario, sobre todo, se incide– ni tampoco la Policía Nacional. No tienen competencias para ello colectivos colaboradores de grandes eventos como DYA o ARA. En los sindicatos consideran un despropósito haber autorizado un 'mini Womad' en pleno julio sin saber si se dispone de medios. «El abandono en la Concejalía de Policía es absoluto. Y el mejor ejemplo es dejar al mando en verano a un agente de la escala básica. Habría que preguntar a la concejala cuántas veces ha ido a la jefatura», plantea José Luis Ruiz, delegado de CSIF. Pese a ello, admite que la negociación está abierta, tal y como dijo este viernes también el alcalde. Apoyo Benedicto Cacho, jefe de la Policía, se limitó a reconocer que aplicar el cuadrante propuesto es «perfectamente» posible y mostró su apoyo a la plantilla. «El jefe de la Policía puede dar el visto bueno pero no es quien tiene que valorar si cuesta más dinero. Se reducen las horas que los policías están en la calle en ese cuadrante. Teóricamente no cuesta dinero pero en la práctica cuesta mucho mas», sostiene Luis Salaya. El regidor avisa: el Ayuntamiento de Cáceres no va a actuar como el de Badajoz, señaló. Salaya achaca el problema a la cercanía de las elecciones «Dentro del proceso de negociación no es nada novedoso que haya discrepancias, seguro que interesa por lo que ha pasado en Badajoz», explicó ayer Luis Salaya en alusión a la subida de sueldos a los agentes pacenses y que ha terminado provocando allí una crisis de Gobierno. El alcalde habla de una «época especialmente propicia para el conflicto social». Lo argumenta al recordar que llegan las elecciones municipales y sindicales. «Cuando se acercan elecciones los políticos nos ponemos nerviosos y somos más fáciles de convencer. También hay elecciones sindicales a final de año. Parece que también los sindicatos se ponen un poquito más tensos», sugirió. «Quieren añadir tensión», interpreta. A la vez cree que habrá acuerdo.

