Denuncian que un policía local de la escala básica ejercerá de «jefe accidental» en Cáceres UGT y CSIF sostiene que el nuevo cuadrante propuesto no costará «un céntimo al Ayuntamiento»

M. M. N. Viernes, 8 de julio 2022, 07:29 Comenta Compartir

Un policía local de la escala básica del cuerpo ejercerá como jefe en funciones este verano en Cáceres. Es la denuncia que han trasladado a HOY los sindicatos UGT y CSIF y que ponen como ejemplo de lo que consideran una gestión deficiente del Ayuntamiento. La queja surge en medio de la falta de acuerdo sobre el nuevo cuadrante de turnos, tras varias reuniones entre la concejala de Seguridad, María José Pulido, y los representantes de los trabajadores.

«Es tan mala la planificación con las plazas de policía de esta Concejalía que en una ciudad de casi 100.000 habitantes se queda como jefe accidental durante un mes de verano un policía de la escala básica», señalan al unísono los sindicatos representativos. Subrayan que entre «policías de la escala técnica y superior en activo, a partir de agosto, solo va a quedar el inspector-jefe».

En este sentido, lamentan que desde el área que dirige la edil María José Pulido «hasta ahora todo han sido negativas a nuestras propuestas».

Tal y como publicó HOY, la plantilla «ha decidido no realizar servicios extraordinarios». Defienden los agentes que se trata de trabajos «voluntarios» por lo que se limitarán a realizar solamente «aquellos a los que nuestra función policial nos obliga», en referencia a situaciones de emergencia, urgencias o de riesgo, que aseguran quedarán cubiertas.

Conciliación

La cuestión de fondo, insisten, no es el dinero sino la conciliación familiar. Ese argumento lo rebate el equipo de Gobierno. La concejala de Seguridad revela que aceptar el cuadrante propuesto supone que los agentes trabajen 20 días menos al año. Hay una merma en presencia policial o un incremento de coste económico. «Es una reivindicación de derechos sociales. El cuadrante, avalado en su operatividad por el jefe de la Policía, no costaba un céntimo al Ayuntamiento». Reseñan que el Gobierno local, además, ha descartado ponerlo al menos en marcha de manera provisional para ver si funciona o no.