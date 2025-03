La jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer recibe en Cáceres el premio 25N: «No sirven las explicaciones simplistas»

La jefa de la Unidad de Violencia Contra la Mujer de la subdelegación del gobierno de Cáceres, Nuria Gómez Carmona, ha recibido este lunes ... de manos del alcalde, Rafael Mateos, el Premio 25N Cáceres contra las violencias machistas, con el que el Ayuntamiento de Cáceres y el Consejo Sectorial de la Mujer reconocen «su trayectoria profesional, su constancia para la mejora en la atención policial y asistencial de las víctimas de la violencia de género, y su implicación en la prevención y sensibilización de todas las formas machistas en la sociedad y en especial en nuestra ciudad».

En declaraciones a los medios antes de recibir el premio, recogidas por Europa Press, Gómez ha afirmado que se trata de un reconocimiento no solo a su trayectoria profesional «sino a mucha gente detrás que hay apoyando a las víctimas e intentando hacer una sociedad más justa».

«Quiero recordar a las víctimas que hoy ya no están con nosotras, a todos los profesionales que trabajan contra la violencia sobre la mujer y dar un poco de importancia a la coordinación para dar una respuesta común por parte de la administración a aquellas mujeres que se atrevan a poner una denuncia», ha explicado.

Ha indicado que las administraciones cuentan con muchos servicios que pone a disposición de las víctimas pero ha abogado por una mayor y mejor «coordinación entre las tres administraciones, la local, la autonómica y la estatal» para ofrecer una atención integral a las mujeres.

Aparte de la coordinación, ha resaltado la importancia de la concienciación a nivel social. «Hay que educar en los colegios desde pequeños, pero también hay que educar a la sociedad», ha subrayado, ya que no solo se trata de la educación en un centro escolar, sino en el ámbito familiar y social.

Por ello, ha hecho hincapié en el «daño» que están haciendo las redes sociales en los jóvenes y niños con acceso a pornografía desde edades tempranas que «minimizan el problema que tienen las mujeres, no solamente con el violencia de género, sino con cualquier otro tipo de violencia machista», por lo que la educación y la concienciación son, a su juicio, dos pilares básico para acabar con la violencia hacia las mujeres.

Acto de entrega

En su intervención en el acto de entrega, Gómez ha señalado que «son muchos años los que llevamos trabajando contra esa violencia machista que muchos siguen negando, un grave problema social y sanitario a nivel mundial, con categoría de pandemia según la Organización Mundial de la Salud». Para entender sus causas, ha añadido, «no sirven explicaciones simplistas o factores individuales, sigue siendo el machismo, el sexismo, los que matan, hieren, controlan y destrozan vidas y expectativas de millones de mujeres y niñas en todo el mundo por el hecho de serlo. Este trabajo solo tiene un sentido, cuando todas las mujeres y niñas pueden ser dueñas de sus cuerpos y sus vidas, y cuando tengan la independencia suficiente para actuar siguiendo sus propias iniciativas y deseos».

«Pido a las mujeres que hoy están sufriendo violencia machista que lo cuenten, a sus familiares, amigos, vecinos, a los profesionales, que las pueden ayudar y acompañar en la salida del ciclo de la violencia; y a la sociedad que las crean y no duden de sus relatos. Y que cada persona desde sus posibilidades, nos convirtamos en un referente contra la violencia machista para que muy pronto podamos reunirnos y decir que vivimos en una sociedad más justa y que hemos conseguido una igualdad entre mujeres y hombres», ha manifestado Gómez.

Manifiesto

El acto se inició con la lectura del manifiesto consensuado por el Consejo Sectorial de la Mujer por parte de Marta Sierra, presidenta de la Comisión de la Infancia. Seguidamente, se guardó un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de la violencia de género. Ha actuado la clarinete solista Sandra Caldera acompañada al piano por Alberto Guillermo Olla.

El alcalde, Rafael Mateos, ha señalado en la entrega del premio que «Nuria es todo un referente no solo en Cáceres, si no en toda Extremadura de la lucha contra la violencia hacia las mujeres; pero me voy a quedar con tu sencillez, con tu capacidad para empatizar con quienes necesitan ayuda y muchas veces no saben cómo pedirla… Con tu fuerza para dar voz a quiénes ya casi la han perdido y con el que es para mí uno de tus papeles más determinantes: el que has jugado y juegas en la educación en igualdad desde la infancia y especialmente en la adolescencia».

«Hoy Nuria Gómez es la protagonista», ha manifestado Mateos, «pero también por desgracia, en primer plano también están las 41 mujeres que este año han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, dejando atrás familias rotas, historias personales truncadas y experiencias desgarradoras, que hemos querido tener presentes en este día de manera simbólica con globos violetas atados al balcón de la fachada principal del Ayuntamiento».

Creo que si algo debemos tener claro como sociedad, ha incidido, «es que esto no puede seguir pasando; que ese goteo incesante tiene que parar. Que tenemos que poner los medios para que nuestras hijas crezcan sin miedo y nuestros hijos interioricen que solo son la mitad de la sociedad. Esa mirada entre iguales es la única que puede hacernos acabar con la violencia de género».

«Pero mientras tengamos, aunque sea un solo caso de una mujer que vea peligrar su integridad - en el más amplio sentido de la palabra – solo por el hecho de ser mujer, las administraciones debemos poner encima de la mesa todas las herramientas posibles para atenderla, acompañarla, asesorarla y poder lograr que su vida no esté en riesgo», ha indicado el regidor municipal.

Nuevos servicios

Mateos se ha mostrado especialmente orgulloso «de que desde este equipo de gobierno hayamos podido poner en marcha algunos servicios que hasta ahora no prestaba el Ayuntamiento de Cáceres. Hemos rehabilitado una vivienda para que puedan utilizarla mujeres víctimas de violencia de género junto con sus hijos e hijas si los tuvieran. Es la primera vivienda municipal para mujeres vulnerables que hay en Extremadura. Es un hogar de media y larga estancia para hasta dos mujeres en estas circunstancias, que va acompañado por un programa de asesoramiento por parte del IMAS. Por otro lado, por fin vamos a poder contar con tres psicólogos o psicólogas en el área de la Mujer, una figura que entendemos imprescindible en todo el proceso de atención a las víctimas».

«Nunca es suficiente, pero creo que sí son dos pasos importantes los que hemos dado con Encarna Solís al frente del IMAS en este sentido. Y no les quepa ninguna duda de que seguiremos trabajando en esta dirección con el único objetivo de erradicar la violencia machista de la sociedad cacereña», ha resaltado Mateos.