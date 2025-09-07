HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Varias conocidas saludan a Iván en la plaza de San Juan de Cáceres tras su regreso bajo la mirada de su hermano Alberto. En el círculo, un primer plano del conocido camarero de La Cacharrería. JORGE REY

Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré

Tras dos años en hospitales y residencias, el camarero de La Cacharrería afronta una nueva etapa de regreso en Cáceres para hacer frente al síndrome

María José Torrejón

María José Torrejón

Cáceres

Domingo, 7 de septiembre 2025, 08:47

Iván Barroso, conocido en Cáceres por su trabajo durante años como camarero en el restaurante La Cacharrería, ha vuelto este verano a casa, ... a la misma vivienda en la que en el mes de mayo de 2023, en plenas ferias de San Fernando, se despertó en mitad de la noche sin sentir los brazos. Se marchó a urgencias y acabó en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) sin poder moverse y sin capacidad para respirar. Fue así como el síndrome de Guillain-Barré irrumpió en su vida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  4. 4

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  5. 5 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  6. 6 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  7. 7 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  8. 8 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  9. 9 El Infoex da por estabilizada una reactivación del incendio de Jarilla
  10. 10 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré

Iván vuelve a casa en su lucha contra el Guillain-Barré