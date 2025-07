Cáceres 2031 busca el apoyo de los sectores artísticos en el primer acto de la candidatura

Estaba previsto que el primer gran acto de la candidatura de Cáceres 2031 se celebrara este jueves en la plaza de San Jorge, pero ... las altas temperaturas y el hecho de fuera un lugar amplio, quizás no demasiado apto para el diálogo fluido, han hecho que se optara por un sitio más recogido, el Palacio de la Isla, para llevar a cabo esta cita, la primera, de la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura para 2031. Iris Jugo, la coordinadora responsable de esta meta, invitó ayer a unas 80 personas a una jornada que trata de que «a los sectores sociales y artísticos les llegue de primera mano de qué va todo esto y los plazos y que empecemos a codiseñar una parte del diseño», explicó la responsable técnica de un proyecto que tiene su cita más importante en el mes de diciembre, cuando se tenga que presentar en Madrid.

Esta criba puede dejar fuera a la mitad de los aspirantes, una decena además de Cáceres. Artistas, personas que representan a entidades culturales, directores de centros educativos relacionados con lo artístico, representantes de asociaciones y otros colectivos, no solo de la ciudad de Cáceres, participaron en esta reunión, que no será la última, ya que se ha troceado su público potencial para que funcione bien la interacción y fluyan las ideas. Esta propuesta no trataba solo de que los asistentes escucharan, sino también de recoger su experiencia, en la idea de que no fuera una cita pasiva, sino «experiencial». La respuesta fue muy buena y los invitados respondieron de forma masiva a esta reunión, kilómetro cero de Cáceres 2031.

No hay cita para la próxima reunión o acto de calado dentro de la candidatura a la capitalidad cultural. Según Iris Jugo el verano impone un receso y probablemente hasta el 8 de septiembre no se retomen las actividades. Quedará solo un trimestre para preparar todo lo necesario y presentarse al escrutinio del jurado con las suficientes armas.

El pasado 18 de junio la gestora cultural y violonchelista Iris Jugo, elegida por concurso entre 11 candidatos, presentó ante los miembros del Consorcio su proyecto. Basado en los ejes diálogo urbano-rural, cultura sostenible y cultura de bienestar, incluye varias actividades que van a comenzar a caminar en breve. Una de las más ambiciosas tiene que ver con el ámbito escolar. Se enseñará una cantata a todos los colegios que quieran participar durante un año y el que viene, en el mes de junio, se interpretará de forma pública.

Habrá también proyectos con Portugal en una candidatura que cuenta con el apoyo de instituciones que aglutinan a toda la región (Junta de Extremadura y las dos Diputaciones, además del Ayuntamiento de Cáceres), una de las fortalezas más importantes según Jugo. Se va a intentar también que los artistas y gestores culturales se pongan en conexión. «La idea es que Europa entre en Cáceres y que Cáceres hable a Europa», indicó esta gerente durante su presentación. El presupuesto para esta cita a lo largo de este año es de 500.000 euros. Aunque Cáceres no pase el primer corte el trabajo continuaría, tal y como ya se ha anunciado.