Las invitaciones para el acto de la Medalla de Cáceres se pueden recoger desde hoy La entrega de la máxima distinción de la ciudad al TSJEx se celebrará el lunes a las 20.00 horas en el Gran Teatro

Redacción CÁCERES. Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El acto de entrega de la Medalla de la Ciudad al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que se le ha concedido este año por el 235 aniversario de la Real Audiencia de Extremadura, se celebrará el próximo lunes 24 de noviembre. Será conducida por la periodista Miriam Rodríguez y estará amenizada por la música de Tamara Alegre y Perico de la Paula.

El acceso es libre, con invitación gratuita que puede recogerse en las taquillas del Gran Teatro a partir de hoy. Cabe destacar que el lunes la taquilla reabrirá para este fin a las 18.30 horas.

El acto comenzará a las 20.00 horas pero la puerta principal del Gran Teatro se abrirá media hora antes para facilitar la llegada del público y su ubicación en las distintas zonas del teatro. Está previsto que asista la corporación municipal, así como las principales autoridades de la ciudad y de la región extremeña.

«Es un momento muy emotivo, en el que este año reconocemos la trayectoria histórica y social de la Real Audiencia de Extremadura, hoy Tribunal Superior de Justicia. Un acto que celebramos en torno a la fecha en la que Cáceres recibió la declaración Unesco como Patrimonio de la Humanidad, que sin duda nos hace seguir siendo ambiciosos con nuestro futuro», ha señalado el alcalde, Rafael Mateos, quien ha animado a los cacereños a que se pasen por el Gran Teatro a recoger sus invitaciones, con el objetivo de que el día de la entrega el recinto registre un lleno total.

Ese día en el recibidor del Gran Teatro se instalará un ‘photocall’, conformado por un repostero municipal y los tradicionales maceros del Ayuntamineto, para que los asistentes puedan tomarse fotografías

En los minutos previos a la ceremonia, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, firmará en el Libro de Honor de la ciudad. Asimismo, Tena será la encargada de recoger de manos del alcalde la Medalla de Cáceres, y también un diploma conmemorativo.

En 2024 el Ayuntamiento otorgó la Medalla de Cáceres a la Policía Nacional por su bicentenario y a la Cofradía de la Virgen de la Montaña por el centenario de la coronación de la patrona. El año anterior el galardonado fue el Orfeón Cacereño, agrupación coral con 120 años de historia, y recientemente se ha premiado también a la Fundación Helga de Alvear o al Banco de Alimentos.