Invierno con poesía y vitaminas en Cáceres

Aunque los días que envuelven el 20 de enero son festivos y animados en la provincia de Cáceres, con fiestas fabulosas en donde monstruos y ... humanos se mezclan, hay algo lóbrego en este periodo del año, en el que todavía nos vemos en mitad de este repecho llamado cuesta de enero y está más que olvidada la Navidad y su brillo. 'Blue Monday' lo llama el mundo anglosajón y es verdad, estamos entre la bajona y la calma que dan las jornadas poco extraordinarias. La ciudad se aletarga un poco y todo el mundo parece estar en modo básico, haciendo esas funciones mínimas para sobrevivir. Y lidiando con gripes y otros males invernales, que también son compañeros de viaje de este periodo del año.

Esta semana se ha presentado un libro que viene muy a cuento en estos días invernales en los que necesitamos vitaminarnos. No son habituales en la agenda de la ciudad las presentaciones de libros gastrómicos. Valentín Domínguez, miembro de la Cofradía Extremeña de Gastronomía presentó el recetario 'La Reina de los cítricos', que está dedicada a una de las mejores frutas de esta temporada, un verdadero regalo de la naturaleza. Ofrece en sus páginas desde ensaladas refrescantes hasta platos principales y postres para meterse en la cocina con un ingrediente que está muy a la mano. Domínguez difunde el arte gastronómico a través de su blog, 'Andanzas y Rutinas', además de divulgarlo en programas de radio y televisión.

Entre la lluvia y los catarros la calle ha estado un poco fantasmal, aunque los centros comerciales mantienen su traqueteo, entre la búsqueda de las gangas y los cambios de los regalos navideños. En el Ruta de la Plata estos días además de comprar puede verse una interesante exposición en las vitrinas de sus dos calles principales. En ella se dan la mano el cine y el glamour, con una exposición de muñecas Barbie inspiradas en películas míticas de la historia del cine. 'Cleopatra', 'Grease', 'Lo que el viento se llevó' y otras muchas grandes producciones están presentes en esta muestra, para la que el centro comercial propone una especie de juego en redes consistente en tratar de adivinar de qué título se trata. ura es siempre un abrigo y una inspiración. La actividad de la Biblioteca Pública de Cáceres '¡Feliz aniversario!', que dirige Carmen Ibarlucea, honra a las letras desgranando la biografía de diferentes autoras. Esta semana tocó conocer a una novelista y poetisa británica, la más joven de la familia Brontë, autora de dos novelas que hoy son clásicas de la literatura inglesa: Agnes Grey y La inquilina de Wildfell Hall. Se trata de Anne Brönte, miembro de una de las familias literarias más conocidas de Reino Unido, que nació en el pueblo de Thornton, en Yorkshire en 1820 y falleció en 1849 y fue la más pequeña de seis hermanos y hermanas. Ibarlucea dirigió un viaje por el universo de las letras victorianas.

No dejamos de lado la lengua inglesa porque el pasado martes en la Escuela Oficial de Idiomas el músico, escritor y periodista canadiense Troy Nahumko ofreció en este idioma una charla sobre su libro, 'Stories Left in Stone. Trails and Traces in Cáceres', una obra acerca de la ciudad en la que vive y trabaja. Nahumko ganó en el año 2010 el premio de periodismo Mercedes Calles-Carlos Ballestero por un artículo publicado en el Toronto Star sobre esta ciudad.

Las letras, nuevamente, trajeron un soplo de aire fresco a la ciudad, y el Aula José María Valverde volvió a demostrar por qué es uno de los acontecimientos culturales más interesantes de Cáceres. El jueves estuvo en el espacio UEx la escritora gallega Yolanda Castaño, Premio Nacional de Poesía en 2023 por su libro 'Materia'. Se reunió con lectores que pudieron escuchar de viva voz sus poemas. Sostienen que la poesía es una forma de mirar el mundo de otra manera, desde otro prisma. «Si utilizamos siempre un lenguaje convencional estamos repitiendo siempre los mismos discursos y las mismas relaciones de poder. Se trata de cambiar las relaciones entre las palabras, las sintaxis, de manera que esto produzca un cambio en la manera de entender la realidad y la vida. Solo existe aquello a lo que se le pone nombre, cuando ponemos nombre a un conflicto estamos dando el primer paso para resolverlo», explicaba a este diario en una entrevista. El público se entusiasmó.

Decíamos al inicio que la ciudad anda un poco con la bajona clásica del invierno y que las calles están especialmente vacías. El foco, sin duda, está en la feria de turismo Fitur, que se convierte, y valga el tópico, en el escaparate de todos los pueblos y ciudades de España, y a donde Cáceres también ha ido con su cargamento de belleza y sus propuesta de cosas interesantes para hacer. En el stand de Extremadura, en donde tantas fotos institucionales se están haciendo, reina una imagen tomada por el fotógrafo cacereño Genín Andrada. Se trata de una gran roca de los Barruecos. Andrada tiene una amplísima trayectoria y está considerado como de los autores del llamado nuevo documentalismo en los años 90. Sus trabajos han sido publicados en National Geographic, Time, Newsweek, Geo Francia o El País Semanal.

La cultura anida en todas partes y los bares y restaurantes son siempre un lugar muy indicado para darles cabida. Desde ayer viernes en la tapería 8º Arte de la calle general Ezponda puede verse la exposición de Vicente Macías 'Desde la ventanilla', vistas fugaces que han generado 13 óleos sobre lienzo que cuelgan en las paredes de este local. ¡Hasta el sábado!