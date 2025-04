La Policía investiga el origen de la bala que hirió a un hombre en el Polígono Ganadero de Cáceres

María José Torrejón Cáceres Martes, 2 de abril 2024, 21:01 Comenta Compartir

«Cuando he llegado esta mañana al polígono los accesos estaban cortados. La Policía no nos dejaba pasar. Pero no nos decían nada. Había mucho hermetismo». Lo cuenta a la hora de la cerveza en el bar del Polígono Ganadero de Cáceres el usuario de una de las parcelas de este recinto, donde este martes se produjo un tiroteo y un viandante, ajeno al mismo, resultó herido al recibir un impacto de bala en uno de sus glúteos. El varón, de 35 años, paseaba junto a su pareja.

La Policía Científica y la Judicial investigan el origen de ese disparo para esclarecer los hechos. Hasta la centralita del 091 de la Policía Nacional llegaron, al menos, dos llamadas a las diez de la mañana alertando de que se habían oído varias detonaciones en la zona, según confirmó la propia Policía a este diario.

Fue el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien habló a los periodistas de lo ocurrido durante un acto celebrado en Badajoz. «Hace unos minutos ha habido un tiroteo en Cáceres y hay una persona herida. No tenía nada que ver –con el tiroteo– y está fuera de peligro», dijo.

Según la información facilitada por el Servicio Extremeño de Salud (SES) este martes por la tarde, el herido se encontraba ingresado en planta del Hospital Universitario de Cáceres (HUC), a la espera de intervención quirúrgica. Se esperaba que la operación pudiera realizarse durante la misma jornada. Su estado era «grave», según el parte remitido desde el SES.

Son muchas las incógnitas que quedan por despejar en este caso. Y pocos quienes ayer, sobre el terreno, decían saber algo sobre el mismo. Desde la Sociedad Cooperativa Limitada Polígono Ganadero de Cáceres declinaron hacer declaraciones sobre lo ocurrido.

Por el momento, no hay detenidos, según la última consulta realizada por este diario a la Policía Nacional. La investigación sigue abierta.

Según la versión de algunos vecinos, el tiroteo podría estar motivado por un ajuste de cuentas. Y hay otros, incluso, que hablan de que el incidente podría haber estado protagonizado por los dueños de la parcela, al parecer nuevos en el barrio, y por la propia Policía durante una operación llevada a cabo por los agentes.

La Policía ha negado rotundamente esta versión y ha aclarado que se desplazó hasta el lugar de los hechos una vez que fue alertada de los disparos producidos. También hay confusión sobre el origen de los implicados en el tiroteo. Hay quien apunta que uno de ellos sería de un país sudamericano y quienes hablan de que proceden de otra ciudad española. En cualquier caso, no hay ninguna confirmación oficial sobre este último aspecto.

El Polígono Ganadero de Cáceres, donde naves industriales conviven con viviendas particulares, tiene dos calles principales. Los hechos habrían ocurrido al final de la vía principal de entrada, en la calle C. Aquí permaneció la Policía hasta última hora de la mañana recabando pruebas. Los accesos al polígono estuvieron cortados durante una hora aproximadamente desde que los agentes se desplazaron a este recinto.

Otras operaciones

No es la primera vez que el Polígono Ganadero de Cáceres es el escenario de una operación policial. En octubre de 2019 la Guardia Civil montó un operativo especial dentro de una operación sobre cárnicas. Los agentes investigaron, en concreto, la supuesta irregularidad de varias empresas en el tratamiento de carnes de caza que debían haber sido incineradas.

A pesar del revuelo, las autoridades llamaron a la calma y descartaron que los alimentos se estuvieran poniendo en circulación para el consumo humano. Se investigaron por este caso cinco empresas en la región, una de ellas en la capital cacereña. La operación se extendió a las provincias de Ávila y Salamanca.