Infraestructuras modifica parte de las expropiaciones de la Ronda Sureste de Cáceres

Hace menos de un mes se adjudicó el último tramo que faltaba de la Ronda Sureste. La Mesa de Contratación de la Consejería de Infraestructuras propuso a la unión temporal de empresas (UTE) formada por las empresas Construcciones y Obras Públicas del Guadiana S. ... A. y Vías y Construcciones S. A., por un importe de 7.723.583 euros, con IVA, para ejecutar el tramo desde la rotonda del ferial, en la N-630, hasta el polígono industrial Charca Musia. Ya solo falta la formalización del contrato como paso previo para el inicio de la obra. Sin embargo, ha habido una modificación de última hora en la relación de terrenos expropiados para la ejecución de esa variante sureste.

La Consejería de Infraestructuras publicó este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) un decreto que «estima parcialmente el recurso de reposición» interpuesto sobre la declaración de urgencia de ocupación de suelo en algunos tramos.

En concreto, se acepta el recurso y se excluye de la relación del listado de las expropiaciones la denominada finca 34/0, en el polígono 64031, parcela 05. Se trata de una zona próxima a Casa Plata.

La Consejería de Infraestructuras se basa en los informes de la directora de la Oficina de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Cáceres. En los mismos se reseña que no hay necesidad de asumir esos terrenos. «Se considera conveniente la conexión entre el sector Casa Plata y Charca Musia, pero no procede expropiar dicha franja de terreno por no ser de propiedad pública el tramo de camino existente con el que comunicaría». Desde el Servicio de Proyectos y Construcción de Carreteras se confirma que no procede «ni su expropiación ni su ejecución por parte de la Junta de Extremadura».

La tramitación administrativa continúa con vistas al inicio de la obra de la variante sureste, pero aún caben recursos en vía judicial

Es la única de las alegaciones recibidas que se ha aceptado. Ese suelo, según la relación de afectados en el levantamiento de actas previas, corresponde a las hermanas Muriel Quirós.

Reordenación

Otra de las reclamaciones, que no ha prosperado, afecta a una finca del Grupo Empresarial Amil SL. Son terrenos del programa de ejecución denominado SUP 2.5, en el actual UZI 34.01 del Plan General Municipal (PGM). La reordenación urbanística de esa zona cercana al ferial está pendiente desde hace años. No ha sido publicado el programa de ejecución y no se ha aprobado el proyecto de reparcelación, señalan los técnicos. La alegación sugería que se había detectado una extralimitación de los sistemas generales afectados.

La conclusión es que si la superficie expropiada está dentro o fuera de los sistemas generales es «irrelevante». Deberá ser el Ayuntamiento el que los modifique o ajuste tras la ejecución de la Ronda Sureste si así lo ve necesario. Tampoco se acepta una alegación sobre la expropiación de terrenos que excedan el camino público del Alcor de Santa Ana. La tramitación administrativa de la variante sigue su curso, pero aún puede haber recursos en vía judicial.