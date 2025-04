Infinity puede solicitar ya extraer el litio de Valdeflores en Cáceres si ve viable la explotación

La Junta de Extremadura lo deja claro: Infinity Lithium puede solicitar directamente ya mismo el permiso para explotar el litio de Valdeflores en Cáceres, ... sin importar si la extracción es bajo tierra o a cielo abierto, si considera que el «aprovechamiento racional» del yacimiento es viable. Así lo ha indicado a HOY la Consejería para Transición Ecológica y la Sostenibilidad, que avanza además que se encuentra ya «revisando y analizando» el siguiente permiso de investigación que estaba en la cola tras denegar el año pasado el que había presentado la filial de Infinity Tecnología Extremeña del Litio (TEL) bajo el nombre de 'Valdeflórez'.

Esta segunda solicitud de investigación que se tramita se llama ‘San José’ y fue presentada en su momento por Valoriza Minería, también filial de la compañía australiana. Estaba, junto a otras que vienen por detrás, a la espera de su turno ya que, como se sabe, estas peticiones de investigación se van procesando por orden de llegada y hay que cerrar una, como ha pasado con ‘Valdeflórez’, antes de dar prioridad a la siguiente. Infinity tiene recurrida la denegación de ese permiso en los tribunales, pero eso no frena la maquinaria administrativa porque, como recuerda la Junta, en diciembre de 2021 el juzgado denegó las medidas cautelares que había reclamado la empresa.

Bajo tierra o a cielo abierto

En todo caso, Transición Ecológica aclara que si Infinity Lithium «o su filial» considera que «está puesto de manifiesto el recurso de tal forma que se considere suficientemente conocido y se estime viable su aprovechamiento racional», puede presentar ya mismo una solicitud de concesión directa sobre las dos cuadrículas mineras que engloba el permiso ‘Valdeflórez’, que es justo donde se encuentra el grueso del yacimiento. Puede hacerlo además «independientemente del tipo de proyecto».

Lo que deja claro la Junta es que la empresa no está atada por el proyecto a cielo abierto y que, si así lo desea, tiene las puertas abiertas para registrar ya el proyecto de explotación bajo tierra del que viene hablando públicamente desde octubre del año pasado. Además puede hacerlo solicitado directamente la explotación del yacimiento, sin necesidad de un permiso de investigación previo. Es una posibilidad que contempla la Ley de Minas a la que nunca se ha acogido hasta ahora la firma australiana, que ha optado siempre por la vía de obtener antes los permisos de investigación por medio de las distintas filiales con las que los ha ido solicitando.

Recurso judicial

Extremadura New Energies (ENE), la nueva empresa bajo la que opera Infinity, viene manteniendo en los últimos meses que no puede registrar en la Junta el proyecto de explotación bajo tierra hasta que no se resuelva el recurso judicial que presentó en septiembre de 2021 contra la denegación del permiso ‘Valdeflórez’, bien porque el juzgado de Mérida que lleva el caso se pronuncie o porque sea la propia empresa la que decida retirarlo. Esta segunda posibilidad , según ENE, está siendo analizada por sus servicios jurídicos para tener la certeza de que, si optan por retirar el recurso, sus intereses no se verán perjudicados, es decir, que no perderían la preferencia para explotar la mina cacereña.

En realidad, tampoco sería un problema para la empresa que eso ocurriera porque el siguiente permiso de investigación de la lista, el llamado ‘San José’, que ya ha empezado a tramitar la Junta, también es de Infinity Lithium, en este caso a nombre de su filial Valoriza Minería. Por si fuera poco, el ejecutivo extremeño tiene abiertos además los trámites de un permiso de exploración denominado ‘Extremadura’ sobre un amplio territorio de los términos de Cáceres, Sierra de Fuentes y Torreorgaz, que presentó en su día Castilla Mining, otra empresa participada por Infinity.

La conclusión de todo este embrollo de solicitudes de permisos y empresas vinculadas es que, aunque pierda su recurso en los tribunales, Infinity Lithium tiene no solo un plan B, sino uno C y hasta uno D para seguir intentando explotar el litio de Valdeflores. Eso sí, la empresa garantiza que si lo acaba logrando, sea por la vía que sea, la explotación a cielo abierto está descartada y la única posibilidad que contempla ya es la de la mina subterránea.