Foto de archivo del músico y compositor Fernando Pardo. HOY

Fernando Pardo

Fundador del grupo Los Coronas
«Es imprescindible que haya conciertos abiertos a todo el que pase por allí»

La formación de surf actúa el próximo sábado el Cáceres Underground Weekend, una cita gratuita que arranca este viernes en el Foro de los Balbos

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:59

Fernando Pardo (Madrid, diciembre de 1964) es uno de esos músicos con pedigrí que forman parte de la historia de la música en nuestro país. ... Es el fundador de la banda de surf y rock instrumental Los Coronas, una de las estrellas del festival Cáceres Underground Weekend, que este año cumple 10 años y sale por primera vez de los bares para llegar Foro de los Balbos en dos sesiones. La cita arranca este viernes a las 20 horas con The Ruffos, The Buzzos, Miguel Costas y Private Function. Mañana sábado es el turno a partir de las 14 horas de Hombre Tigre, The fiveCannons, Rack Roll & The Remayteds, Los Coronas (22 horas) y cool up & The Sherlock Hors. Todo es gratuitos.

