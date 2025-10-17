Fernando Pardo (Madrid, diciembre de 1964) es uno de esos músicos con pedigrí que forman parte de la historia de la música en nuestro país. ... Es el fundador de la banda de surf y rock instrumental Los Coronas, una de las estrellas del festival Cáceres Underground Weekend, que este año cumple 10 años y sale por primera vez de los bares para llegar Foro de los Balbos en dos sesiones. La cita arranca este viernes a las 20 horas con The Ruffos, The Buzzos, Miguel Costas y Private Function. Mañana sábado es el turno a partir de las 14 horas de Hombre Tigre, The fiveCannons, Rack Roll & The Remayteds, Los Coronas (22 horas) y cool up & The Sherlock Hors. Todo es gratuitos.

Pardo ha participado en numerosos proyectos musicales, como el célebre grupo Sex Museum, que fundó en 1985. Los Corizonas nació de la fusión de Los Coronas con Arizona Baby. Además, ha formado parte de iniciativas puntuales como The Tubular Greens o The Thunderbolts. Es, como él mismo describe, un músico «colectivo» embarcado en mil y un proyectos , un músico «a la antigua». Es por ello, porque nunca para, que Cáceres no le resulta una plaza extraña, ya que ha estado aquí en numerosas ocasiones. Se reconoce carne de bar a la hora de tocar, aunque le gusta que este festival se abra a todo el mundo, ya que es gratuito. «Los bares a músicos como yo nos dan vida, pero me parece imprescindible y súper necesario que haya festivales abiertos a todo el que pase por allí, no debe olvidarse lo que nos gusta la música y lo que nos gusta la música en directo», explica. «Ver a alguien actuando en directo nos lleva a una parte de nuestra humanidad muy primitiva, nos lleva a reunirnos como alrededor del fuego».

Tamaño ideal

Para Fernando Pardo, Cáceres tiene la hechura adecuada para que aniden actividades culturales y se mantengan. «Es una ciudad muy bonita y todo resalta, tiene un tamaño asequible, y todo lo que pasa lo abraza más la gente, no es como en las ciudades grandes en donde las cosas pueden perderse en el barrio en el que se celebran».

Los Coronas llevan en la carretera desde el año 1991. Cuando empezaron, nadie apostaba por el surf. «Nosotros somos, por generación, hijos del grunge: Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden...lo que pasa es que yo era súper fan de grupos instrumentales, muchos de ellos españoles como Los Pekenikes o los Relámpagos, cosas que escuchaba en casa y que se me pegó», explico. «Me parecía un reto tener un grupo instrumental y sí, pilló un poco a contrapelo, en algún concierto no nos querían pagar porque no llevábamos cantante». Hubo un punto de inflexión: Tarantino. «En el momento en el que apareció Pulp Ficcion puso de moda toda esa música, así que todo ello nos pilló preparados».

El concierto de mañana sábado gustará, dice Pardo, a gente de todas las edades. «Pero los que más se van a sorprender van a ser los abuelos, esos que pasan por ahí sin más y de pronto van a oír una trompeta y un pasodoble y se les van a poner los pelos de punta: quedan avisados».

Pardo aprovecha para aplaudir a Roberto Parodi, promotor del Underground. «No todas las ciudades pueden presumir de tener una persona dispuesta a perder dinero dos años y no ganar hasta el tercero para consolidar una actividad cultural, no todo el mundo puede hacerlo, Roberto tiene mucho corazón».