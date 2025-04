Un hombre recibe seis puntos en una mano al estallarle un cohete en Las Carantoñas

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 20 de enero 2025, 19:45 Comenta Compartir

Serafín llegó este lunes a Acehúche desde muy cerca, unos 25 kilómetros. Son los que separan la localidad en la que reside, Zarza la Mayor, en plena Raya en dirección hacia Salvaterra do Extremo (Portugal), y el pueblo de Las Carantoñas. En este municipio de menos de mil habitantes, al noroeste de Cáceres, el 20 de enero es el gran día. Serafín, como es tradición para él y su familia, no se lo quiso perder.

Sin embargo, el destino que le esperaba era muy diferente. Este hombre de 62 años, que hace con sus propias manos reproducciones a escala de las fieras acehucheñas y de la popular 'vaca-tora', tenía todo listo para vestirse con sus pieles de macho cabrío y oveja.

Es lo que ha venido haciendo cada 20 de enero durante 44 años. Este lunes, un accidente se lo ha impedido. «Esto es algo sagrado, venir a casa, vestirte de carantoña y disfrutar. Es una gran emoción, pero no ha podido ser», se resignaba. A primera hora de la mañana un cohete perdido impactó contra su mano izquierda. Enseguida comenzó a sangrar. La herida no cerraba con cuidados básicos y se dio cuenta de que sería una fiesta diferente para él. »No paraba de sangrar y decidimos ir al médico«, relata. Recibió seis puntos de sutura.

No lo manipulaba él

Aunque se veía con fuerzas, el ánimo ya no era el mismo y además le prohibieron vestirse de carantoña. «La médica me ha dicho que no, que con la herida no puedo. Es una pena porque nunca me lo pierdo», se resignaba. Serafín recalcaba que el impacto se produjo por un cohete que le explotó a la altura de la mano de forma descontrolada. Sin embargo, no era él quien estaba manipulando el artefacto sino que se lo encontró de repente.

Ampliar Así quedó la mano de Serafín tras explotar el cohete. J. REY

No fue éste el único incidente que se produjo este lunes. Según cuenta otra vecina, otro cohete provocó daños en un vehículo. La persona que lo lanzó fue identificada. Fue avisada la Guardia Civil. «Se debería controlar más. Va a haber un disgusto con los cohetes», se lamentaba otro vecino mientras ayudaba en las labores de vestir a un familiar con su carantoña. El alcalde, por la mañana, hizo una llamada a la responsabilidad.

«Esto es un problema porque dicen que nunca ha pasado nada, pero algún año puede ocurrir» Benito Arias Alcalde de Acehúche

«Esto es un problema porque dicen que nunca ha pasado nada, pero algún año puede ocurrir», analiza. Admite que la mezcla de la fiesta «con el alcohol» lleva a esas situaciones de «descontrol» por personas que «se vuelven muy irresponsables».

«Desde el Ayuntamiento y la cofradía intentamos por todos los medios que la gente tire los cohetes con respeto y con educación, como tiene que ser, pero no quita de que siempre haya algún insensato», sentencia Benito Arias.

El regidor está centrado en conseguir una nueva distinción para la gran fiesta de Acehúche, la de interés turístico internacional. «Estoy completamente seguro de que lo vamos a lograr. Lo que no sé es el tiempo que tardaremos. Se requieren muchos requisitos. También, económicos, de impactos de publicidad en medios internacionales. Todo eso exige un presupuesto, requiere dinero y tiempo», incide.