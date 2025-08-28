HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
Foto de archivo de la atracción de coches de choque en una feria. HOY

Jóvenes con lesiones oculares

Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

La Guardia Civil investiga las denuncias interpuestas por afectados por las lesiones oculares tras subir en una atracción de la feria de San Bartolomé

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:57

«Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias en esas condiciones, ahora llega la de Mérida y es ... una preocupación». Habla el padre de varios chicos que sufrieron heridas en Valencia de Alcántara tras subir a los coches de choque en la feria local de San Bartolomé. Él tuvo que llevarles a las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, en donde les extrajeron partículas metálicas y les pusieron tratamiento para que curaran las heridas y no se infectaran. Más de una decena de personas han sido atendidas en los últimos días de lo mismo, tal y como confirmó ayer el SES a este diario. Además de en el hospital, muchos de los afectados fueron atendidos también en el centro de salud de Valencia de Alcántara. Todos subieron a los coches de choque de la feria de la localidad.

