Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

«Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias en esas condiciones, ahora llega la de Mérida y es ... una preocupación». Habla el padre de varios chicos que sufrieron heridas en Valencia de Alcántara tras subir a los coches de choque en la feria local de San Bartolomé. Él tuvo que llevarles a las Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres, en donde les extrajeron partículas metálicas y les pusieron tratamiento para que curaran las heridas y no se infectaran. Más de una decena de personas han sido atendidas en los últimos días de lo mismo, tal y como confirmó ayer el SES a este diario. Además de en el hospital, muchos de los afectados fueron atendidos también en el centro de salud de Valencia de Alcántara. Todos subieron a los coches de choque de la feria de la localidad.

La Guardia Civil, por su parte, ha confirmado esta mañana que se está investigando el caso después de que varias personas denunciaran la situación en el puesto de la Guardia Civil en la localidad fronteriza.

«Pusimos la denuncia para que no siguieran produciéndose los hechos», explican a HOY los afectados, que lamentan que la atracción siguiera funcionando con normalidad a pesar de que ya habían emergido algunos casos. «Era la única atracción que había para los chavales jóvenes y seguían montándose, se compraban gafas de sol en los puestos y así evitaban que les cayeran las partículas». Este diario ha consultado sobre el asunto al alcalde de la localidad, Alberto Piris, sin obtener respuesta por el momento.

Los hechos son similares a otros que fueron denunciados en Málaga a mediados del mes de agosto, en donde las chispas generadas en la red metálica de los coches de choque generaron residuos que cayeron en los ojos. En concreto sucedió en la localidad de Valle de Abdalajís, en donde se llegó a atender a 15 jóvenes durante sus fiestas patronales, de los cuales algunos son menores.

Este tipo de lesiones se denominan cuerpos extraños corneales y se trata de objetos (como polvo, arena o partículas metálicas) que se quedan en la córnea, la capa transparente del ojo, provocando dolor, lagrimeo o enrojecimiento. A pesar de las molestias es un problema que se soluciona con la extracción de las partículas, tratamiento cicatrizante, antibiótico y lágrimas artificiales.