El Helga de Alvear exhibirá sus últimas adquisiciones para celebrar su cuarto aniversario

El Museo Helga de Alvear de Cáceres llevará a cabo del viernes 28 de febrero al domingo 2 de marzo una programación especial con motivo de la celebración de su cuarto aniversario, que llegará pocas semanas después de la muerte de la coleccionista alemana, y ... que incluirá la exposición al público por primera vez de varias obras de la colección, entre ellas algunas nuevas adquisiciones.

Mientras la fundación que gestiona el museo prepara futuros homenajes públicos dedicados a Helga de Alvear, mantiene y amplía 'Nothing exists in isolation: A celebration of collectivity | Nada existe en aislamiento: Una celebración de la colectividad', un programa especial diseñado en colaboración con el artista Ryan Gander, «tal y como hubiera sido el deseo de la propia Helga de Alvear», señala la fundación en una nota de prensa.

En palabras de la directora del museo, Sandra Guimarães, «este aniversario es una invitación a todos los públicos a celebrar el legado de Helga de Alvear, el arte, los encuentros y la comunidad, formando parte de una fiesta que traspasa las fronteras del museo y reinventa las formas de vivirlo».

El programa 'Nothing exists in isolation: A celebration of collectivity | Nada existe en aislamiento: Una celebración de la colectividad' estará dedicad a Helga de Alvear, y aunque el formato no es el de un homenaje póstumo, el cual se organizará más adelante, la fundación recalca que esta celebración «adquiere un nuevo significado» con el reciente fallecimiento de la galerista. «Que todas las personas puedan encontrarse con el arte contemporáneo, se acerquen a los artistas y continúen viviendo experiencias transformadoras en su museo es, sin lugar a dudas, lo que Helga hubiera querido. Seguimos trabajando con compromiso, fuerza y esperanza en el legado que nos deja Helga de Alvear, una líder visionaria con un lugar propio en la historia del arte», apunta la directora.

Ryan Gander

El museo, en el que actualmente puede disfrutarse de la exposición temporal 'Ryan Gander. Gruñidos, silbidos, gemidos, ladridos y gritos', comisariada por la propia, Sandra Guimarães, ha otorgado «carta blanca» al reconocido artista británico para diseñar diversas experiencias de arte. La oportunidad «excepcional» de participar en el proyecto de arte público 'The Find', disfrutar en directo de la conferencia-perfomance ofrecida por el artista titulada Loose Association Wretched '20, bailar durante una DJ session con Gander a los platos, crear chapas personalizadas en un taller creativo o incluso la posibilidad de llevarse una obra del artista tatuada en la piel son algunas de las propuesta que ofrecerá el Helga durante el fin de semana.

Además, como parte de la celebración del aniversario, desde el viernes 28 de febrero, los visitantes encontrarán nuevas obras de la Colección Helga de Alvear en las salas del Museo, incluyendo algunas de las últimas adquisiciones efectuadas por la galerista y obras nunca expuestas con anterioridad. «No existe mejor forma de honrar la memoria de Helga de Alvear que visitar el museo y descubrir su compromiso y pasión por el arte a través de las obras que ella misma coleccionó», señala Guimarães.

Entre estas piezas, consideradas «nuevas islas en el Archipiélago», destacan obras de artistas como Walid Raad, Alfredo Jaar, Isa Genzken o Rivane Neuenschwander, entre otros. Forman parte de la nueva propuesta expositiva del Museo Helga de Alvear basada en las ideas de Édouard Glissant, «donde diferentes narrativas nos hablan de mundos plurales y complejos, planteando más preguntas que respuestas», señala la fundación.

A las nuevas obras en el museo y la extensa programación de actividades, visitas y música, con motivo del aniversario, se suma el proyecto de arte público que sacará la celebración de los límites del museo para llegar a las calles de Cáceres. Desde el viernes y hasta el domingo se volverá a llevar a cabo 'The Find', un proyecto de arte público en el que el artista colocará miles de peculiares monedas en diferentes localizaciones de la ciudad, invitando a los viandantes a participar en una especie de búsqueda del tesoro.

Obras coleccionables

En esta búsqueda los objetos a encontrar no son monedas al uso, sino obras de arte coleccionables, amuletos de la suerte y herramientas para tomar decisiones. Creadas por el artista Ryan Gander en tres diseños diferentes, contienen «píldoras de sabiduría» que ayudan a tomar decisiones a cara o cruz. Las monedas se colocarán en lugares públicos, accesibles pero ocultos (a distintas alturas), para que todo el mundo pueda participar en la búsqueda.

«El programa especial con motivo del cuarto aniversario con Ryan Gander se enmarca dentro de las líneas de actuación del Helga, un museo vivo, profundamente inclusivo y donde impulsamos la participación activa de la comunidad. Es una propuesta de ida y vuelta entre el museo y la ciudad a la que absolutamente todas las personas están invitadas», concluye Sandra Guimarães.