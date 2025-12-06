El Helga de Alvear y La Caixa renuevan su programa para incluir a la población migrante

El Museo Helga de Alvear de Cáceres y la Fundación La Caixa han renovado el programa ‘Un museo abierto al mundo que, en su ... primera edición, incluyó 78 acciones y más de 6.000 beneficiarios. Se trata de un proyecto inclusivo que busca que la población migrante se convierta en protagonista activa dentro de la programación del museo cacereño

La nueva edición contará con danza, música, cine, cocina, conferencias, talleres, residencias de artistas y la cesión de un espacio en el museo para su uso libre, entre otras actividades.

La directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, y el delegado en Extremadura de la Fundación La Caixa, Santiago Cambero, han rubricado el convenio de este programa que comenzó en otoño de 2024 y que ha contado con 43 talleres artísticos y cerca de una veintena de visitas comentadas.

Cesión de espacios

Algunas acciones, como los talleres o la cesión de un espacio dentro del Helga de Alvear (‘Museo-Mundo’) para su uso libre por parte de colectivos relacionados con la población migrante, ya han dado comienzo, mientras que otras tendrán lugar a lo largo de diciembre y durante el 2026.

Por ejemplo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las Personas Migrantes, el 18 de diciembre, tendrá lugar la primera película a proyectar en el ciclo ‘Cine-mundo: proyectar en un campo de islas’.

Más adelante, el Museo ofrecerá talleres impartidos por artistas extremeños y por artistas migrantes, así como el evento ‘Músicas del Mundo’, con conciertos en los jardines del Museo, y ‘Cocinando Juntos’, evento abierto a toda la comunidad en el que los participantes cocinarán y servirán sus platos y que en su primera edición contó con más de 3.000 asistentes.

En 2026, el Helga continuará con su programa de residencias y podrá en marcha un ciclo de conferencias contando con figuras de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura actual, desde comisarios, artistas, sociólogos, filósofos, poetas y músicos hasta personas de la sociedad civil vinculadas a población migrante.