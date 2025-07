Los guías de turismo de Cáceres piden que no se vuelva a instalar el escenario del Festival de Teatro Clásico en Santa María

Ha sido una de las grandes novedades de la edición de este año del Festival de Teatro Clásico de Cáceres: la instalación del ... escenario en la Plaza de Santa María para ganar aforo. Pero el cambio de ubicación -en 2024 estuvo en San Jorge- no ha gustado a todos. Catorce guías oficiales de turismo firman un escrito dirigido a Ángel Orgaz, concejal del área en el Ayuntamiento de la capital cacereña, en el que piden que esta estructura no se vuelva a instalar en este recinto por su impacto visual y las quejas que ha generado entre los visitantes que han pasado por Cáceres durante la celebración de la cita, que ha tenido lugar del 5 al 28 de junio.

«El motivo de nuestra carta es trasladarle el malestar que se ha despertado entre nuestros clientes por la instalación prolongada de un escenario y un graderío en la plaza de Santa María», señala la misiva, que este martes, día 8, se presentará en el registro municipal. El encargado de reunir las firmas y de hacerlas llegar hasta el Consistorio es Javier Sánchez Clemente, guía turístico en la capital cacereña.

«No es nuestra reivindicación. Yo no me quejo porque allí pongan un escenario. Son los visitantes los que se quejan. Yo en mis visitas tengo que pasar por la plaza de Santa María y tengo que escuchar quejas de personas que se preguntan por qué está el escenario en el medio cuando ha venido a ver la ciudad y hay algo que se lo impide. Además, hacía difícil el tránsito de peatones y coches», señala Sánchez Clemente. «Lo que queremos, en la medida de lo posible, es que el escenario vuelva a las ubicaciones anteriores: la plaza de las Veletas o la plaza de San Jorge. Sin duda creemos que sería lo mejor porque en esas plazas no impedían la visión del monumento, ni el tránsito», resume.

Ampliar Javier Sánchez, guía oficial de turismo en Cáceres, muestra el escrito que este martes registrará en el Ayuntamiento. JORGE REY

La carta dirigida al concejal de Turismo está respaldada tanto por trabajadores profesionales como por asalariados de las empresas de visitas guiadas. «Nos gustaría poner en su conocimiento que una buena parte de nuestros clientes nos han manifestado su decepción por haber tenido que visitar nuestra Ciudad Monumental justo cuando ese escenario y ese graderío han ocupado todo el centro de la plaza de Santa María. En opinión de muchos de nuestros clientes, ambos elementos impiden la correcta contemplación de ese conjunto urbano».

En este sentido, el escrito señala que el escenario ha impedido a los turistas ver «algunos de nuestros monumentos más significativos», como la Concatedral de Santa María en la fachada de su acceso habitual, el Palacio Episcopal y el palacio de Hernando de Ovando. Otro de los efectos negativos, indican los guías, es «la falta de visibilidad durante las noches de las representaciones y sus ensayos por el apagado de la iluminación artística en esa zona», relatan.

Consideran que el escenario de Santa María es «prácticamente» incompatible con el uso turístico del recinto. «Al hacer prevalecer el uso teatral sobre el turístico, se obliga a los visitantes de nuestra ciudad, además durante nada menos que casi todo un mes, a resignarse a haber escogido una fecha mala para venir a visitarnos solo por la ignorancia de la distorsión al que esos elementos iban a someter a nuestro patrimonio. Al menos a nosotros nos duele tener que escuchar las quejas cotidianas de nuestros clientes por este motivo, en especial cuando la experiencia previa de otros años había demostrado que, en realidad, se podrían haber evitado fácilmente, si se hubiera escogido otra localización», señalan en referencia a las ubicaciones de ediciones precedentes.

Un balance bueno

Mientras tanto, desde el Consorcio Gran Teatro, entidad organizadora de esta cita (que este año ha celebrado su 36 edición), se ha destacado que el Festival de Teatro Clásico de Cáceres ha ganado un 27,8% de espectadores respecto a las dos últimas ediciones, al alcanzar los 8.300 asistentes frente a los 7.554 del año pasado, y los 5.078 que disfrutaron de las actividades en 2023. Y atribuye este aumento de público precisamente al cambio de ubicación del escenario a Santa María.

En un comunicado hecho público por la organización el 24 de junio, a falta de la representación de las últimas obras, la cifra total de espectadores se estimaba en torno a los 10.000 asistentes. Hay que recordar que el escenario de la plaza de San Jorge contaba con 430 butacas. En Santa María se montó un graderío con 600 plazas y un escenario más grande, de 17,5 metros de largo por 12 de ancho, con posibilidad de acoger producciones más ambiciosas.

La directora del Consorcio Gran Teatro y responsable del festival, Marisa Caldera, apostó por mantener este espacio para sucesivas ediciones del festival cacereño frente a la antigua ubicación de San Jorge o la plaza de Las Veletas. Y precisamente eso es lo que no quieren los guías, que califican el escenario como una «instalación agresiva». «Creemos que el Ayuntamiento debería buscar medios para que la celebración de eventos culturales como este pudiera coexistir con el uso turístico de nuestro patrimonio sin necesidad de motivar la expresión de quejas, decepciones o frustraciones por parte de nuestros visitantes».

Hay que recordar que el Ayuntamiento forma parte del Consorcio Gran Teatro y además es la institución responsable de conceder los permisos para la ocupación de la vía pública.