CC Green se queda fuera de la mejora de la red eléctrica al menos hasta 2027

El ecopolígono CC Green, que se proyecta junto a las Capellanías en Cáceres, se ha quedado fuera de la mejora de la red eléctrica ... propuesta por el Gobierno de España con horizonte en 2026, de manera que al menos hasta 2027 los promotores no podrán saber si van a disponer de la potencia necesaria para poner en marcha el centro de procesamiento de datos que quieren instalar en ese emplazamiento como inversión inicial.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) publicó el pasado viernes las 64 modificaciones puntuales que va a introducir de aquí a 2026 en el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, con una inversión total de 321 millones de euros destinada a facilitar proyectos estratégicos que contribuyan a descarbonizar la industria, así como a la producción de hidrógeno, a integrar renovables o a apoyar tecnologías vinculadas a la transición verde.

Ingenostrum, la firma de ingeniería que promueve CC Green, esperaba que entre esas modificaciones estuviera una posición de alto consumo en Los Arenales que permitiera hacer frente a la intensiva demanda energética que precisa un centro de procesado de datos como el que planea construir en Cáceres, en lo que sería la primera fase del desarrollo del ecopolígono. Esa mejora, que permitiría incrementar la potencia disponible en la ciudad no solo para CC Green, sino también para otras industrias, se ha quedado fuera de la planificación.

La publicación el viernes por parte del Miteco de las modificaciones del plan eléctrico marca administrativamente el inicio del trámite de audiencia para los 64 cambios introducidos, es decir, que se abre ahora un plazo hasta 12 de enero para que los interesados puedan realizar los comentarios o alegaciones de consideren oportunos. Fuentes de Ingenostrum confirman que la promotora va a alegar, ya que quedarse ahora fuera de estas modificaciones implica en la práctica que al menos hasta 2027 no podrá saber si consigue finalmente la potencia eléctrica que necesita para el 'data center'.

Nueva planificación

El Miteco ha anunciado que, en paralelo a la tramitación de estas 64 modificaciones puntuales, en los próximos días va a iniciar el procedimiento para diseñar una nueva planificación de la red de energía eléctrica hasta 2030, con un alcance «mucho más amplio» que el de las modificaciones puntuales. Si las alegaciones de Ingenostrum no son aceptadas, siempre podrá intentar que CC Green entre en esa nueva planificación, pero eso supondría retrasar varios años más el proyecto, que no puede avanzar hasta que los promotores sepan sin van a disponer o no de la potencia eléctrica necesaria, ya que con la planta fotovoltaica prevista junto al ecopolígono no basta.

Para elaborar el documento publicado el viernes, el Miteco dice haber tenido en cuenta los informes remitidos por las comunidades autónomas sobre las necesidades energéticas en sus territorios. HOY ha preguntado a la Junta de Extremadura si ha hecho constar ante el Ministerio la necesidad de incrementar la capacidad de la red para cubrir las necesidades industriales futuras de la ciudad de Cáceres, y en cualquier caso si tiene previsto presentar alegaciones a la propuesta de modificación de la planificación publicada. Por el momento la Junta no ha respondido.

Desarrollo urbanístico

El último avance en el proyecto CC Green, que se encuentra en una fase muy inicial, fue la presentación el pasado mes de julio en el Ayuntamiento de Cáceres por parte de la promotora de la documentación relativa al programa de ejecución para el desarrollo urbanístico de la parcela donde se pretende ubicar, el sector 401 de las Capellanías, cerca de la subestación eléctrica de Los Arenales.

El programa de ejecución contiene el plan parcial, el proyecto de urbanización, la proposición jurídico-económica y la propuesta de convenio urbanístico. El Ayuntamiento tiene ahora que evaluar los documentos, que si son correctos se podrán aprobar en la Comisión de Urbanismo para pasar después al pleno municipal. En el caso de que estos documentos técnicos fueran favorables y no hubiera alegaciones, el gobierno municipal considera que aproximadamente en otoño de 2024 se podría dar el visto bueno al programa de ejecución presentado este verano.

Esa aprobación conllevaría la licencia de obra posterior para que se pudieran iniciar los trabajos, aunque si antes no se resuelve el problema de la falta de potencia eléctrica instalada el proyecto no podrá avanzar.