La empresa Ingenostrum, liderada por el cacereño Santiago Rodríguez, está a la espera de recibir los permisos para iniciar la urbanización de la parcela donde ... proyecta un centro de procesado de datos que haga de motor para el desarrollo del ecopolígono CC Green, junto a Las Capellanías, una superficie industrial de 200 hectáreas a la que Ingenostrum quiere atraer empresas punteras del sector tecnológico.

–¿Cuál es la situación actual de proyecto?

–En cuanto a los permisos, estamos en la fase de planeamiento urbanístico. En julio metimos el programa de ejecución en el Ayuntamiento y la previsión más optimista que tenemos es que podemos tener los permisos urbanísticos, e incluso la licencia de obras, en el primer trimestre de 2025, siempre que todo vaya bien con el Ayuntamiento y con el resto de propietarios que hay en el sector, con los que tenemos que llegar a cuerdos como agente urbanizador que somos.

–¿Tienen la financiación?

–Ese tema hay que explicarlo bien. Nosotros, por nuestro compromiso con Extremadura, nos metimos a desarrollar un suelo cuando todos los centros de datos y computación del mundo están en suelo industrial finalista [ya urbanizado]. Asumimos un riesgo con tal de que se desarrollara también industrialmente Cáceres. Sin embargo, no hemos tenido todo el apoyo que hubiéramos querido por parte de algunas instituciones. Nosotros somos una compañía de originación, no somos promotores de suelo, pero nos hemos metido a ello porque era la única manera de sacar el proyecto

-¿Quién no les ha apoyado? ¿Puede ser más concreto?

­–Sí. Extremadura Avante se ha metido a desarrollar suelo industrial en Badajoz, Mérida y Navalmoral, pero no en Cáceres. No ha aprovechado esta iniciativa tan importante que puede ser CC Green, en la que nosotros estábamos ya metiendo riesgo y dinero, con la posibilidad de traer clientes finales de talla internacional. Es cierto que ahora están tomando otra actitud, pero es importante hacer notar eso.

–¿Ha notado un cambio en ese sentido con el nuevo gobierno regional?

–En Extremadura Avante, sí. En otras cosas hemos trabajado muy bien con las administraciones y hemos tenido todo su apoyo, tanto de la anterior como de esta. Nuestros clientes finales ven que en Extremadura hay todavía mucha potencia disponible para estas industrias electrointensivas, pero ven también que el suelo está sin desarrollar. Estos clientes necesitan mucha energía y mucho suelo industrial, y también agua.

Ampliar Plano con el desarrollo previsto del polígono CC Green. HOY

–¿Todo el coste de desarrollar el suelo para CC Green recae entonces en el promotor?

–A día de hoy, el cien por cien del gasto está recayendo en nosotros. Hasta ahora hemos estado tirando para adelante solos, y podemos seguir tirando, pero nos preguntamos por qué no tenemos una ayuda púbica cuando este proyecto puede suponer un desarrollo tan gigante para Extremadura. Si ya lo han hecho en otros lugares, ¿por qué no lo hacen en Cáceres?

Compra del suelo

–¿El suelo donde se ubicaría el centro de datos ya es suyo?

–La mayor parte del suelo está comprado y escriturado, porque teníamos que ser mayoritarios en el sector 4.01, que es el nuestro, donde va el 'data center', para tener más posibilidades de que nos aprueben el programa de ejecución. El suelo final se reparte entre el nuestro, el de otro propietario grande, la parte que le cedemos al Ayuntamiento y otros sistemas generales para los que estamos en negociación con otros pequeños propietarios.

–Hasta ahora hemos hablado del suelo y de su urbanización. ¿Para la construcción en sí del centro de datos tienen financiación? [Ingenostrum calcula una inversión de 800 millones]

–Antes tenemos que tener los permisos. Para llegar a un cierre financiero hay que tener los permisos, o bien una visibilidad ya segura de que no va a haber ningún problema. Además, lo siguiente que te van a pedir es que tengas los clientes finales identificados, pero es como la pescadilla que se muerde la cola: si no tenemos los permisos no vienen los clientes. En España hay una inversión prevista de 15.000 millones de euros en los próximos años en 'data centers', y sin embargo en Madrid no hay potencia disponible, y en Barcelona también hay problemas. Nosotros tenemos otros proyectos en desarrollo de centros de datos en Galicia y en Bilbao que están yendo más rápidos que CC Green, esa es la realidad, porque están en suelo industrial finalista. ¿Cáceres es atractivo? Sí, mucho, pero cuando se den los permisos, cuando se vea de verdad que vamos a llegar a las fechas.

–¿Está solucionado el problema del acceso a la energía?

–Todavía no. Tenemos potencia para la primera fase, pero para la siguiente está pendiente. No hay gobierno nacional formado, y estas modificaciones de la planificación tienen que ser vía Consejo de Ministros, así que está todo retrasado en cuanto a la planificación energética, no solo en este proyecto sino para todos los de España.

–¿Quién hace la inversión para instalar la potencia necesaria?

–Las inversiones generales las harían Red Eléctrica y el Ministerio de Transición Ecológica, y a nosotros nos corresponde la parte de infraestructuras de conexión de nuestro proyecto con la subestación Los Arenales, además de la fotovoltaica que vamos a hacer para autoconsumo. Pero con Red Eléctrica no tenemos problemas, las relaciones son magníficas y siempre nos atiende.

–La sensación es que va todo más despacio de lo que le gustaría.

–Sí, sobre todo porque ahora mismo hay un 'boom', un impacto en el mercado causado por la inteligencia artificial, que tiene unas necesidades de potencia por metro cuadrado 10 veces superiores a las de los centros de datos tradicionales. Lo que se van a necesitar, más que centros de datos, son centros de computación, con unas necesidades de potencia eléctrica que han puesto muy nervioso al sector de las telecomunicaciones a nivel mundial, porque el consumo crece mucho más rápido que el desarrollo de la red. La ventaja de Extremadura es que físicamente la potencia está disponible, porque la mayoría de la generación eléctrica de España está en el oeste y el consumo está en el centro, Levante, País Vasco y Cataluña. Nuestras líneas están disponibles, pero hay que modificar la planificación energética para ir colocando esos puntos de consumo.

–¿Por qué cree que es importante para Cáceres este proyecto?

–Estos centros de datos o computación son un polo de atracción. Esto es 'hardware', pero las empresas de 'software' tienden a ponerse cerca para tener la menor latencia posible. Por eso en CC Green también hay un proyecto de siete edificios de oficinas que podrían albergar a 1.300 personas de la industria del 'software'. Sabemos que a Cáceres le llegan muchas peticiones de empresas de 'software' que buscan espacios para meter a sus trabajadores, y esos edificios darían respuesta a esa demanda.

–¿Hay posibilidades reales de que CC Green se desarrolle al completo como el gran ecopolígono que está proyectado?

–Para que se desarrollen todos los sectores lo primero es que el 4.01, donde va el 'data center', sea una realidad. Es el proyecto tractor del total. Después podría venir una gran central de almacenamiento termoeléctrico, que también hemos estado estudiando, e industrias auxiliares relacionadas. Hay muchas grandes industrias tecnológicas que están buscando suelo para poner fábricas en España.