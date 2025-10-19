HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Espectadores en la carpa 'Cáceres Forum' durante el desarrollo del festival Extremúsika. JORGE REY

Una gran carpa temporal acoge en el Ferial de Cáceres ocho eventos masivos este otoño

El espacio, con capacidad para 6.800 personas, está cofinanciado por las distintas iniciativas que se ponen en marcha hasta el 29 de noviembre

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:59

Comenta

La posibilidad de crear un pabellón ferial en Cáceres ha emergido en diferentes momentos no solo como promesa electoral o como petición por parte ... de colectivos empresariales. Hace 15 años, en 2010, se convocó un concurso para el pabellón de ferias y congresos que ganaron los arquitectos madrileños Jacob García y José Jaraiz. Con cubierta ajardinada llevaba el nombre de alfombra mágica y tenía una extensión de 7.700 metros cuadrados.

