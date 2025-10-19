Una gran carpa temporal acoge en el Ferial de Cáceres ocho eventos masivos este otoño

La posibilidad de crear un pabellón ferial en Cáceres ha emergido en diferentes momentos no solo como promesa electoral o como petición por parte ... de colectivos empresariales. Hace 15 años, en 2010, se convocó un concurso para el pabellón de ferias y congresos que ganaron los arquitectos madrileños Jacob García y José Jaraiz. Con cubierta ajardinada llevaba el nombre de alfombra mágica y tenía una extensión de 7.700 metros cuadrados.

Aunque ha habido diferentes propuestas para impulsar esta infraestructura, nunca se han concretado. Ahora, la Junta anuncia en el proyecto de sus presupuestos, una inversión de un millón y medio de euros para este fin. Pero de momento, y a diferencia de lo que sucede en ciudades como Badajoz (con Ifeba) o Mérida (Ifeme) Cáceres carece de un recinto en el que puedan celebrase grandes acontecimientos que requieran grandes espacios.

El pasado fin de semana el festival Extremúsika atrajo hasta el recinto ferial a amantes de géneros como el rock, la fusión o el hip-hop. Como novedad, uno de los dos escenarios del recinto musical estaba a cubierto, bajo una carpa temporal que es solo la primera vez de ocho que se utilizará este otoño, hasta finales del mes de noviembre. Se llama 'Cáceres Forum' y tal y como explica el empresario Sergio Martínez, uno de los promotores de Horteralia, lo financian las distintas entidades que alojan allí sus eventos. Ellos van a hacer un montaje diferente al que se vio en Extremúsika, que es el que se va a quedar para el resto de actividades. «Sirve para tener un espacio donde poder celebrar eventos en invierno», explica Martínez. «Es un espacio multiusos». Caben un total de 6.800 personas y tiene una dimensión de 125 metros de largo por 30 de ancho. En Extremúsika, además de un escenario en donde se celebraron 15 conciertos, había instalado en el interior una barra de bebidas.

El calendario muestra que esta carpa temporal va a acoger actividades de muy diferente tipo, aunque sobre todo música y festivales. El viernes 24 y el sábado 25 dará cabida a los conciertos y las actividades de Horteralia, con actuaciones de Azúcar moreno, OBK, Sofía Cristo, Raúl, Fangoria o Putilatex, Natalia, las Supremas de Móstoles o La Década Prodigiosa.

Una semana después, el jueves 30 de octubre, Zrrcus promueve la cita Nevermore, un acontecimiento para celebrar Haloween. Se alojará también en este gran iglú y contará con el artista Alvama ice, DJ, artista, intérprete, creador de contenido y una de las personalidades más destacadas del panorama digital y musical actual.

Inmediatamente después, el viernes 31 de octubre, se celebrará el Inferno Club XXL, con el dj Set Yung Beef, y artistas por confirmar, una actividad que promueve Roller Group. El mismo promotor está detrás de Rebel Fest, que se celebra el 1 de noviembre con diferentes artistas como Fatima Hajji, Adrian Mills, Brenda Serna, Cristian Varela, Dexphase vs Skyrption, Duna y Raúl Pacheco.

El 8 de noviembre se celebra en este mismo espacio el festival Locos por la Música. Cuenta con las actuaciones de Kiko Veneno, Modestia Aparte, No Me Pises Que Llevo Chanclas, Los Rebeldes, Amistades Peligrosas, Hechizo, La Poptelera y la animación de DJ Pulpo y Cherri Coke DJ.

El recinto se 'recuperará' de su actividad durante más de una semana, ya que hasta el día 13 no tiene lugar la siguiente actividad, que el IV Salón del Automóvil que promueve la empresa Amantesdementes junto a la Institución Ferial cacereña. El 27 de noviembre arranca el salón inmobiliario The Hall.