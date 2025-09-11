HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Comisión de Urbanismo celebrada este jueves. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

El Gobierno promoverá 620 viviendas de alquiler asequible en Río Tinto y Casa Plata

De materializarse, estas nuevas 620 viviendas se unirían a las 544 del plan 'Habita Extremadura'

S. V.

Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:44

El Gobierno promueve la construcción de hasta 620 viviendas destinadas a alquiler asequible en Cáceres, en varias manzanas del barrio Río Tinto y una manzana en Casa Plata 2. El Ejecutivo ha solicitado al Ayuntamiento de Cáceres un informe urbanístico para poner en marcha esta iniciativa.

De materializarse, estas nuevas 620 viviendas se unirían a las 544 del plan 'Habita Extremadura' que ya están en marcha impulsadas por la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Cáceres.

El concejal de Urbanismo del consistorio cacereño, Tirso Leal, ha expresado su satisfacción por que la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) haya incluido a Cáceres entre las ciudades en las que es necesario construir vivienda protegida«, aunque ha criticado los »años de abandono en materia de vivienda de promoción pública« por parte del Ejecutivo central.

Leal ha garantizado la máxima colaboración y compromiso del Ayuntamiento para que los planes de la Entidad Pública Empresarial del SEPES se hagan realidad. «Esperemos que esta información solicitada se materialice realmente a corto plazo y no se quede en un mero estudio o planificación que tenga la entidad a nivel nacional», ha subrayado.

«Y por supuesto el SEPES contará con toda la implicación y colaboración del ayuntamiento, que pondrá todos sus recursos técnicos y humanos a trabajar activamente para que se construyan las viviendas cuanto antes», ha finalizado el concejal tras la celebración este jueves de la Comisión Informativa de Urbanismo.

Viviendas en bajos

También en la Comisión se ha aprobado provisionalmente la modificación del artículo 8.6.3 de las normas urbanísticas del Plan General Municipal (PGM) para suprimir la restricción que impide aumentar el número de viviendas en los bajos de los bloques de edificios de la norma zonal 6, donde hasta ahora sólo se permite el uso terciario.

Esta medida ha salido adelante con los votos del Partido Popular y de Vox; mientras que ha recibido la abstención del PSOE y el voto en contra de Unidas Podemos.

Otro de los temas abordados en la reunión ha sido la renovación de la cesión de uso y gratuita a favor de la Fundación Hospitalarias, del inmueble de propiedad municipal, situado en la barriada de Los Fratres, por un plazo de cinco años más.

La Fundación Hospitalarias es una entidad privada de carácter religioso, sin ánimo de lucro, fundada por la Congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, de carácter benéfico y asistencial.

Su fin es otorgar una asistencia integral, sanitaria, social, educativa y laboral de las personas y grupos que sufren enfermedad o condiciones de dependencia, vulnerabilidad o que se encuentran en riesgo de exclusión social. Su labor la realizan de forma preferente en todo lo relacionado con la salud mental y con los pobres.

