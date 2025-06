El Gobierno de Cáceres se apoya en un informe del secretario para descartar conflicto de intereses del edil de Urbanismo

El Gobierno municipal de Cáceres se apoya en un informe de su secretario general para descartar que su concejal de Urbanismo, Tirso Leal, incurriese ... en un conflicto de intereses en el caso de los terrenos que afectan a su mujer y que forman parte de la ampliación de Capellanías.

«Se refleja de forma contundente y con una extensa argumentación jurídica que no existe motivo de abstención por la relación de parentesco», ha destacado el portavoz del Ejecutivo que preside Rafael Mateos, Ángel Orgaz. El informe tiene una extensión de 10 páginas y tras conocer el mismo, desde el PP se insiste en un mensaje: «Pedimos que el PSOE rectifique y se retracte».

El PSOE, a través de su portavoz, Belén Fernández, pidió el cese de Leal y anunció que estaba dispuesto a acudir a la Fiscalía por un posible «ilícito». El grupo socialista lamentó que la ampliación de suelo industrial en Cáceres llevó al Ejecutivo del PP a cambiar la ubicación. Frente a la zona en la que se había trabajado previamente se apostó por el sector en el que figura el terreno vinculado a la familia política del edil de Urbanismo.

El Gobierno menciona el argumento jurídico que avala la Secretaría General municipal de que «no existe motivo de abstención alguno relativo a la relación de parentesco por consanguineidad». Añade que «aunque hubiese habido motivo de abstención, no implicaría la invalidez de los actos en que hubiese intervenido el concejal, pues su votación no fue determinante para su aprobación». De esta forma, también se da respuesta a una de las posibilidades que había barajado otro grupo, Unidas Podemos, que planteó recurrir todo el proceso por considerar que estaba viciado al haber participado Leal en votaciones anteriores como la de la Comisión de Urbanismo. No ocurrió lo mismo en el pleno, en el que se ausentó.

«Aunque hubiese sido así no habría causa de nulidad. Su votación no era determinante», destaca Ángel Orgaz. Ahora el Gobierno pide que el PSOE «rectifique públicamente y pida perdón tras conocerse el informe de Secretaría». Leal, según el PP, «no solo actuó conforme a Derecho, sino que incluso se abstuvo en una votación en el pleno en la que no era necesaria su abstención». «Ha demostrado su honradez, su deseo de que hubiera máxima transparencia en todo el proceso y su ejemplaridad, al salirse del salón de plenos sin que fuera necesario hacerlo», concluye.

Desbloqueo

Orgaz exige a Belén Fernández que se disculpe «por tratar de faltar al honor a Leal y se retracte de las declaraciones que al respecto han hecho públicamente». «El único objetivo del PSOE es el de empañar el desbloqueo histórico que ha conseguido el equipo de gobierno del suelo industrial; una cuestión que lleva años enquistada», resume.

Tirso Leal ya explicó que su mujer tiene presencia en una sociedad que participa en una mercantil propietaria de los terrenos de la ampliación de Capellanías. Belén Fernández había pedido su cese por haber utilizado su posición como edil de área para beneficiar a personas cercanas, y cita a su mujer y a su cuñado´, Juan Antonio Quirós Rosado. Es representante e interesado en el expediente de expropiaciones pendientes y que afectarían a los terrenos con participación de la mujer de Leal.

«Juan Antonio Quirós Rosado es el administrador único y presidente de Rosado S.A., que es hermano de la mujer de concejal, pero además es administrador único de la sociedad Tesela SL», había denunciado Fernández.

El Ejecutivo de Rafael Mateos exige una disculpa a la portavoz del PSOE, Belén Fernández, y «que rectifique públicamente»

«Mi mujer no tiene ni terrenos ni parcelas en propiedad, no es dueña de terreno, solo una participación minoritaria en una empresa familiar que a su vez tiene otra participación en otra empresa de más familias. Y ni la dirige ni tiene capacidad de decisión», había respondido.

En una primera valoración, desde el PSOE indican que el único informe del que disponen es el de la inexistencia de incompatibilidad de Leal, de Secretaría General pero del año 2023.

«Nos sentimos indignados. Seguimos sin tener el informe. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses cuando alguien actúa en favor de su mujer, de su cuñado y socio?», se pregunta Belén Fernández, que exige el informe para «estudiarlo detenidamente». «Este señor no está capacitado para seguir siendo concejal de Urbanismo por lo que pondremos los hechos en conocimiento de la Fiscalía», zanja la concejala del PSOE.