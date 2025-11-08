El Gato con Jotas y la Diputación rescatarán las músicas de La Raya La iniciativa incluye la realización de talleres y un trabajo de investigación videográfico

Redacción CÁCERES. Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El artista de Peraleda de la Mata Sergio Gómez, conocido como El Gato con Jotas, va a poner en marcha, con la colaboración de la Diputación de Cáceres, un proyecto intergeneracional y reivindicativo de las músicas de La Raya. Esta iniciativa contempla la realización de talleres y un trabajo de investigación videográfico.

Para ultimar detalles, El Gato con Jotas se reunió ayer con el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, que ha explicado que el proyecto pretende involucrar a mujeres mayores interpretando música electrónica o «niños y niñas cantando lo que antiguamente se cantaba» en pueblos de la provincia de Cáceres y en la zona portuguesa de La Raya.

A la espera de los últimos detalles, El Gato con Jotas ha avanzado que el proyecto tendrá dos partes. Por un lado, se harán talleres donde convergerán las nuevas generaciones con las más longevas para combatir una brecha tecnológica. Así mujeres y los más pequeños cantando interpretarán piezas antiguas con toques modernos que se pondrán en escena en «un escenario muy fluxus, una conversación intergeneracional».

Otro pilar del proyecto será la faceta de investigación, porque cree que «hay muchas casas y zaguanes que tenemos que conocer, por lo que vamos a adentrarnos en todo ello y hacer un trabajo videográfico, donde aunaremos las tonadas más escuchadas o más conocidas».