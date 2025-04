La provincia de Cáceres ya es la tercera de España con más reses bravas

«Han aumentado las ganaderías de reses bravas en la provincia de Cáceres, y aún puede haber más porque esta provincia es un lugar idóneo ... para los toros», asegura el ganadero Victorino Martín, que destaca que el aumento también se ha debido a las buenas comunicaciones por carretera.

Hace 40 años en la provincia de Cáceres había 30 ganaderías de reses bravas, y ahora hay alrededor de 100. Una de las zonas en donde están ubicadas más ganaderías es en la de Moraleja y Coria.

En el año 1980 la provincia de Cáceres era la sexta provincia de España con más reses de lidia, detrás de Salamanca, Sevilla, Cádiz, Madrid y Huelva. Ahora, según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Cáceres ha ascendido al puesto número tres. La primera es Salamanca con 23.826 animales, la segunda Sevilla con 18.424, y luego está Cáceres con 15.659 reses.

Una de las ganaderías más importantes de la provincia de Cáceres es la de Victorino Martín García, que señala que su padre, el famoso Victorino Martín Andrés (1929-2017) comenzó en una finca de Malpartida de Plasencia en 1962, hasta alcanzar la fama con sus famosos victorinos que algunos diestros se negaban a torear por su fiereza. «Ahora nosotros tenemos 2.000 reses en cuatro términos municipales de la provincia de Cáceres –indica–. La finca 'Las Tiesas' está en los términos de Portezuelo y Garrovillas de Alconétar, y 'Monteviejo' en los términos de Moraleja y Casas de Don Gómez».

Ampliar Victorino Martín destaca que dan trabajo en la zona rural y cuidan la dehesa. HOY

El ganadero destaca los beneficios para la provincia de Cáceres de estar en la cabeza de la cría de reses de lidia: «Nosotros creamos empleo en las zonas rurales –indica–. Nuestra ganadería, por ejemplo, tiene a 20 personas contratadas, pagando a la Seguridad Social, a lo que hay que sumar bastantes empleos indirectos; por otra parte somos importantes para la conservación de las dehesas, somos gestores medioambientales».

En la actualidad los ganaderos de reses bravas están pasando por un buen momento, después de unos años con disminución de festejos taurinos por culpa del covid y por estar al frente de las administraciones partidos políticos contrarios a la fiesta de los toros. «Hemos sido víctimas de mala prensa y de ocultismo –afirma Victorino Martín–. Los toros es una de las industrias culturales más importantes de España, y se nos ignora. En la televisión pública, que la pagamos todos, no dan información taurina, incumpliendo la ley. Los toros llenan plazas con muchas miles de personas, pero no informan de ello. Ya no televisan corridas, y si dan una información es para dar una imagen mala, de una cogida en un festejo taurino por ejemplo. El mundo del toro está sufriendo una discriminación informativa tremenda».

No obstante, en el año 2022 los festejos en las plazas de toros han aumentado un 15%, y en los festejos populares un 20%.

Ampliar «A Cáceres le esperan tardes con la plaza de toros llena», afirma Juan Bazaga. HOY

Juan Bazaga, experto taurino que lleva diez años al frente del programa televisivo 'Extremadura: Tierra de toros', de Canal Extremadura Televisión, también hace hincapié en la importancia de las ganaderías de reses bravas para la provincia de Cáceres. «Aquí hay mucha gente viviendo de los toros –afirma–, y cada vez se explota más turísticamente, hay ganaderías que programan visitas y les gusta mucho a los turistas extranjeros». También destaca el beneficio que supone este tipo de ganaderías para el campo, «el toro es vital para mantener la dehesa. Se puede decir que el toro es el guardián de la dehesa, y donde está el toro hay especies protegidas».

A Bazaga no le preocupa que de vez de cuando aparezcan movimientos antitaurinos. «Siempre ha habido antitaurinos, en todas las épocas, con más o menos fuerza –dice–, pero siempre perdura el toro, porque es lo que somos. Está en nosotros, solo hay que ver las fiestas en los pueblos. Y ahora esta resurgiendo la afición otra vez y con gente joven».

Vuelven los toros a la ciudad de Cáceres

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que en mayo de 2024 volverán las corridas de toros a la ciudad, después de cinco temporadas sin ellas, y que se arreglará el histórico coso taurino que se inauguró en 1846. La noticia es muy buena para el ganadero Victorino Martín: «Es lógico que vuelvan los toros a Cáceres, principalmente por tres motivos –enumera–: primero porque en Cáceres hay afición a los toros; segundo, porque los toros suponen crear riqueza para la ciudad; y tercero porque en Cáceres está Emilio de Justo, que es el mejor torero que ha tenido la ciudad y que ahora mismo es uno de los mejores».

Juan Bazaga también destaca la importancia de la vuelta a los toros. «Lo que no hay derecho es que se hubiera abandonado a su suerte una plaza que es Bien de Interés Cultural –indica–, y que se hubiera olvidado a los aficionados; porque en Cáceres hay muy buena afición a los toros, con un Club Taurino muy activo. A Cáceres le esperan tardes con la plaza de toros llena».