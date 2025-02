Francisco Piñero, candidato a la alcaldía de Cáceres por Cs: «Los cacereños están cansados de profesionales de la política»

Francisco Piñero, 60 años, natural de Villafranca de los Barros y los últimos 34 afincado en Cáceres, encabezará la candidatura de Ciudadanos a la alcaldía ... de la capital cacereña. Su nombre forma parte desde hace varias semanas del debate político local, ya que se daba por seguro su desembarco en un partido que dirigió a nivel provincial, y en el que ejerció la figura de coordinador hasta que abandonó en 2018. Sin embargo, Piñero negaba (en conversación con HOY el pasado martes la última vez) que estuviese dispuesto a aceptar la propuesta que le había hecho el coordinador autonómico y candidato a la presidencia de la Junta, Fernando Baselga.

De hecho, en Cs había activado ya el llamado 'plan b' ante la negativa de Piñero a asumir el reto. Sin embargo, todo cambió el viernes en el transcurso de una entrevista entre el propio Piñero y Baselga en Cáceres y en la que se cerró el acuerdo para que la formación liberal tenga al fundador de Electrocash Electrodomésticos como cabeza de cartel.

«Mi idea en principio era decir no. No lo tenía claro, por las circunstancias y mi propia actividad profesional, pero finalmente he decidido dar el paso. Mi apuesta es lograr representación en el Ayuntamiento y trabajar para reducir la burocracia de la administración, que el Consistorio esté al lado de los autónomos y emprendedores y les facilite su labor», concluye. Junto a Piñero estarán en la candidatura el abogado Raúl Fuentes, como número 2, y el también empresario, gerente de la firma de carpintería metálica Herguez, José Rodríguez Portillo. También Miguel Ángel Julián, concejal en Garrovillas de Alconétar y sustituto de Antonio Bohigas en la Diputación.

Trayectoria

La vuelta de Piñero a la política activa, de nuevo en Cs, marca una nueva etapa en su trayectoria. En la última década ha formado parte del PP, Cs y Vox. Con está última formación se presentó como número 1 por Cáceres a la Asamblea de Extremadura en los comicios de 2019. Anteriormente, en el PP formó parte de la dirección local durante el mandato de Elena Nevado. Posteriormente, pasó a Cs y fue un hombre clave en la organización del partido junto al que fuera su candidato a la presidencia de la Junta, Cayetano Polo.

Sin embargo, la relación entre ambos saltó por los aires. «He dado la cara por Cs, me he pateado los pueblos, he abierto puertas, he hecho de todo. Me siento defraudado en lo personal. Esto es como si me traiciona un hijo», decía Piñero en su adiós. Ahora, su amistad con Fernando Baselga ha sido determinante para que acepte liderar la candidatura.

«He estado muchos años en política pero jamás he cobrado un euro de la política. Y así va a seguir siendo», adelanta. Está dispuesto a renunciar a cualquier remuneración o dieta relativa a plenos y comisiones si obtiene representación. «Salimos a ganer y eso sería lo ideal, pero con tres concejales tendríamos fuerza para tomar decisiones. Cáceres tiene el comercio muerto, solo hay que pasear por sus calles. No se puede vivir solo del turismo», reconoce.

«Las listas a las elecciones de algunos partidos parecen las del colegio cuando cambian de curso los alumnos. Siempre los mismos»

Sobre su sucesión de partidos (también fue concejal en Villafranca de los Barros), aclara que siempre ha estado «en el mismo sitio, en un espectro político de centro-derecha». «Yo estaba en el PP, pero cuando comienza a equivocarse en su política nacionalista y con Cataluña, surge Ciudadanos. Luego está lo que se hizo con la Memoria Histórica y ahí aparece Vox. Yo defiendo una coherencia y no entiendo esto de vivir de la política, y eso se ve cuando observas que las listas a las elecciones de algunos partidos y parecen las del colegio cuando cambian de curso los alumnos. Siempre los mismos. Los hay que llevan toda la vida viviendo de eso», añade.

Trámites

Su apuesta, si logra presencia municipal, será agilizar los trámites administrativos y potenciar políticas activas para el comercio local. «Hay políticos que no saben lo que es sacar adelante una empresa o lo que cuesta tener una nómina. Los cacereños están cansados de profesionales de la política», finaliza.

Piñero fue uno de los protagonistas de las negociaciones PP-Cs que concluyeron con la alcaldía para Elena Nevado en 2015. Es además presidente de la Asociación de Electrodomésticos de Extremadura (Acoelex) y fundador de Electrocash, una marca que cuenta ya con 38 tiendas propias y 17 franquicias en Extremadura, con dos tiendas más en Huelva.

Miguel Ángel Julián, concejal de Cs en Garrovillas y coordinador provincial, será una de las personas que le acompañen en la lista, así como José Rodríguez Portillo y Raúl Fuentes, entre otros. «Aquí solo se verán trabajadores, profesionales de su actividad, no de la política», incide.