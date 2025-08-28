El fotógrafo de HOY Jorge Rey expone en Belleartes imágenes de conciertos La muestra se inaugura el 4 de septiembre y forma parte de la programación del festival de cine y música Movietone

Redacción CÁCERES. Jueves, 28 de agosto 2025, 07:44

El fotógrafo del diario HOY en Cáceres Jorge Rey expondrá del 4 al 14 de septiembre en el espacio Belleartes una muestra de los trabajos que ha realizado en múltiples conciertos y actuaciones musicales a lo largo de su carrera como fotoperiodista.

La exposición forma parte de la programación del Festival Movietone, que se celebra en la ciudad durante esos días con proyecciones de películas en las que destaca la banda sonora, con el objetivo de aunar cine y música en un certamen que cumple este año su segunda edición.

Este experimentado fotógrafo profesional de amplia trayectoria en trabajos periodísticos y documentales, que también ha trabajado la fotografía de moda y publicitaria, presenta una exposición retrospectiva de su labor a lo largo de los años.

Su archivo atesora una amplia producción fotográfica con el «bagaje de una mirada que afina entre lo cotidiano y lo extraordinario», asegura la organización en nota de prensa, en la que explica que Jorge Rey «construye imágenes que nos hablan de un mundo vivo, en continuo movimiento, donde los personajes toman parte y participan de manera contundente, dinámica y vital en el mundo que habitan».

Fotografía documental

«La fotografía de Jorge Rey es periodística, documental y certifica impetuosamente que las personas son parte del mundo, y el mundo un lugar que habitar», añade la nota. La inauguración será el jueves 4 de septiembre a las 21.00 horas en el espacio Belleartes y el acto estará amenizado con la música del dj Dani Dorado. La muestra se podrá visitar hasta el 14 de septiembre, en horario de 20.00 a 1.00 de jueves a sábados.

También ese mismo día y a la misma hora se inaugura una muestra en la 'SalaBe' del espacio, situado en la calle Donoso Cortés de la capital cacereña, con los trabajos de la artista María Cambero Cormack.

'Susurros de libertad' es el título de la exposición de esta joven artista, nacida en Cáceres pero que actualmente está cursando el grado de Bellas Artes en Granada, y que quiere invitar a todo tipo de público a adentrarse en el mundo de la música electrónica a través de sus trabajos visualles.

Se trata de «mirar a través de esta rendija a un mundo ajeno para muchos, a un mundo que en lo público y comunal su esencia resulta ajena en sociedad», asegura la organización. Cada representación visual va acompañada de su propio sonido, ya que no existirían estas obras si no estuvieran ligadas a su exacto y previo eco.

María Cambero presenta su primera exposición individual que pretende mostrar el asentamiento de la cultura y música electrónica en las últimas décadas, que ha provocado un cambio en las agendas de las ciudades para satisfacer las demandas del consumo de cada comunidad.

'Susurros de libertad' podrá visitarse del 4 al 28 de septiembre en horario de 20.00 a 1.00 horas, de jueves a sábado, informa la organización.