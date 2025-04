Cuando Floriano Cumbreño descubrió el asombroso Cristo de las Indulgencias

Herido en el amor propio por haber defraudado al maestro Sanjosé en la investigación que me encomendó del sabio Antonio Floriano Cumbreño, toda la ... semana he estado buscando cosas sobre la vida de este destacado investigador cacereño.

El jueves por la tarde, al terminar el trabajo, con una carpeta con documentación bajo el brazo fui a buscar a Sanjosé a la Plaza de San Mateo, en donde disfrutaba de los últimos rayos de sol de una tarde que anunciaba tormenta por la noche. Le vi sentado en los bancos de piedra adosados al exterior de la iglesia de San Mateo.

–Hola –le saludé mientras me ponía unos auriculares inalámbricos.

–Buenas –respondió, para luego preguntar– ¿Para qué demonios te pones esos pinganillos?

–Pues para que no me tomen por loco. Como estás muerto la gente no te ve, y si hablo contigo los que me vean pensarán que hablo solo y alguno creerá que estoy mal de la cabeza. Por eso me pongo los auriculares y así piensan que hablo por teléfono. Bueno, a lo que vamos, mira lo que te traigo de tu idolatrado Floriano Cumbreño.

–Del que no sabías que había identificado la piedra fundacional de Cáceres en 1930, la piedra que era desconocida para ti y que está en el Museo...

–¡El mismo! –le corté, sentándome a su lado y empezando a sacar fotocopias de periódicos antiguos –Mira, Antonio Floriano, que por cierto tiene una calle con su nombre en el barrio del Perú, fue a vivir a Teruel en 1918, con 26 años, para dar clases de Geografía e Historia, y en este ejemplar del periódico 'El Pueblo' del 25 de abril de 1919, se anuncia como profesor de taquigrafía, se ve que tenía que sacar un sobresueldo para alimentar a la familia. Aquí –dije mostrándole otra fotocopia–, en 1928, ya tenía que estar viviendo en Cáceres, donde fue director de la Escuela Normal de Magisterio, porque en la primera página de 'Nuevo Día. Diario de la provincia de Cáceres', del 21 de marzo de 1928, aparece la esquela de su hijo Santos, muerto a los 15 meses de edad. Por cierto que la casa mortuoria estaba en los números 4 y 5 de la Cuesta del Maestro, que así se llamaba entonces a la Cuesta del Maestre que está cerca de la Iglesia de Santiago. Por cierto –dije mirando el reloj– vamos para allá, antes de que cierre a las nueve de la noche, que quiero enseñarte algo.

Ampliar Iglesia de Santiago de los Caballeros, en donde Floriano Cumbreño descubrió la talla del siglo XIV o XV. Salvador Guinea

Nos dirigimos a la bella iglesia de Santiago de los Caballeros, la de los Fratres, la de los inicios de la Orden de Santiago. Fui a toda prisa, siguiéndome detrás el finado en volandas. Llegamos cuando faltaban 20 minutos para cerrar.

–Ya sabes –dije entrando rápido en el templo mientras me persignaba mirando al altar– ...porque me lo has restregado bien por las narices, que Antonio Floriano Cumbreño fue quien identificó la dichosa piedra fundacional de Cáceres; pero de lo que más orgulloso estaba, lo que decía que había sido su mayor satisfacción como investigador era haber encontrado ésto... –y me paré frente a la imagen de un Cristo crucificado que está en el lateral derecho de la iglesia.

–El Cristo de las Indulgencias –identificó Sanjosé mirando la asombrosa talla gótica del siglo XIV o XV, tras hacerle una reverencia con la cabeza.

–El mismo. Antes de 1915, cuando tendría poco más de 20 años, Antonio se dedicó a organizar los documentos antiguos de esta iglesia. Se encontró con un escrito de 1583, en el que el Papa Gregorio XIII concedía indulgencias a quien, una vez confesado, escuchara misa ante un Cristo crucificado que estaba en este templo y comulgara. Se dio cuenta de que faltaba esa imagen y nadie sabía dónde estaba. Él la buscó y la encontró en una zona de la sacristía, debajo de esteras y muebles.

–Así fue –dijo el maestro, mirándome satisfecho– . Así se logró recuperar una de las tallas góticas de más valor que tiene Cáceres.

–Que por cierto sale en procesión la madrugada del Viernes Santo, con el Cristo crucificado sobre un llamativo monte de claveles rojos. Te voy a contar otra cosa más –seguí algo crecido–. Antonio Floriano era un ferviente católico, y él fue el primero que inauguró los tradicionales pregones de Semana Santa en Cáceres. Fue en 1957, ...si no me equivoco.

–No te equivocas y lo sabes. –Me indicó sonriendo Sanjosé.

Ampliar El Cristo de las Indulgencias sale en procesión la madrugada del Viernes Santo. José Vidal

Mientras hablaba con el difunto, haciendo aspavientos con los brazos, en la iglesia hubo varias personas que me miraron, hasta que un hombre entrado en carnes y años me llamó la atención: «Oiga, aquí no se puede hablar por el móvil. ¡Estamos en la Casa del Señor! ¡Un respeto!». Pedí perdón azorado y salí, siguiéndome Sanjosé que no paraba de reír.

Fuera del templo, debajo del hermoso escudo del peregrino de piedra. El difunto se me puso frente a frente, me colocó su mano derecha en un hombro y me dijo todo serio: «Tienes que perdonarme si alguna vez me enfado contigo y me paso riñéndote. Lo que quiero que tengas claro, porque te aprecio, es que la historia de Extremadura, la de Cáceres, la de las personas interesantes que aquí han vivido, merece la pena. Atiende. –Me miró fijamente–. El amor a esta tierra merece la pena».

Sanjosé me dio un abrazo y se desvaneció, dejándome solo con mis pinganillos en los oídos, mientras pasaba a mi lado el hombre que me había regañado. Miró para mi cara de alelado y dijo marchándose, mientras meneaba la cabeza: «Así va este mundo lleno de locos».