Detenida una vecina de Azuaga con 50 gramos de cocaína y heroína

Jueves, 14 de agosto 2025, 13:00

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Azuaga por llevar 50 gramos de cocaína y heroína. La mujer fue interceptada cuando viajaba como ocupante de un vehículo a su paso por el término municipal de Ahillones.

En la madrugada de ayer miércoles, agentes de la Benemérita interceptaron un vehículo en un dispositivo de servicio. Identificaron el coche y los ocupantes, dos hombres y tres mujeres de Azuaga y Berlanga, algunos de ellos con un amplio historial delictivo y antecedentes por tráfico de drogas.

En el transcurso de la identificación, se detectó cierto nerviosismo en su comportamiento por lo que ante las sospechas de que pudieran transportar oculta algún tipo de droga, se inspeccionó el vehículo y las pertenencias de sus ocupantes.

Una de las mujeres entregó voluntariamente dos envoltorios con 25 gramos de heroína y 25 de cocaína, respectivamente. De esta droga se podría obtener en el mercado ilícito unas 350 dosis. La Guardia Civil cree que posiblemente estas sustancias tendrían como destino su distribución y venta en su localidad de residencia.

Los agentes detuveron a la mujer y le instruyeron diligencias por un supuesto delito de tráfico de drogas, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción de Llerena.