La Fiesta del Orgullo clama por los derechos LGTBI en Cáceres

«No hemos llegado hasta aquí para volver al 39». «Mis genitales no son un debate». «Nuestros derechos no se tocan». Estos son algunos de ... los mensajes que este sábado por la tarde se pudieron leer en las pancartas que algunos de los asistentes a la marcha organizada con motivo de la Fiesta del Orgullo en Cáceres llevaron a la convocatoria. El intenso calor de la jornada no frenó a los integrantes de la comunidad LGTBI (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales), que se echaron a la calle para defender, más que nunca, los logros conseguidos hasta ahora.

La Fundación Triángulo y Extremadura Entiende, colectivos promotores de la cita con el respaldo del Ayuntamiento, han querido poner este año el acento en la denuncia del incremento de los discursos de odio y en el contexto político actual, marcado por el ascenso de Vox y los pactos para entrar en las instituciones y la amenaza que eso supone para la comunidad LGTBI.

El desfile partió a las 19.50 horas, con 20 minutos de retraso, desde el parque de Gloria Fuertes, junto a Cánovas, en dirección a San Blas, barrio donde se celebra la fiesta que pone el broche a los actos celebrados durante toda esta semana y que se ha convertido en los últimos años, salvando las distancias, en el 'Chueca' cacereño.

A. MÉNDEZ

A ritmo de la batucada Danzarines Emeritenses, la marcha avanzó a buen ritmo. Entre los participantes se encontraba Pilar Milanés, presidenta de Extremadura Entiende. «Todos los años tenemos que pelearnos por reivindicar nuestros derechos a pesar de las grandes conquistas que se han dado. Pero este año creemos que tenemos un panorama sociopolítico muy duro, donde los discursos de odio están ganando espacio en todos los medios, en todos los espacios sociales y en la política y creemos que eso puede poner en riesgo todas las conquistas sociales que hemos conseguido a lo largo de tantísimos años. Lo que venimos a decir es que nuestros derechos no se tocan y que vamos a pelear por ellos. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí y no podemos ceder en un momento como en el que estamos», apuntaba.

Más allá de su carácter festivo, del buen ambiente, de los colores y de las brillantinas, la Fiesta del Orgullo es una herramienta que sirve para visibilizar al colectivo. Hugo Alonso nació en 1980. Tiene 43 años y hasta los 18 no salió del armario. Es gay y es el secretario de la Fundación Triángulo. «Recuerdo perfectamente cuando era adolescente, con 13 ó 14 años, y me acostaba por las noches deseando curarme. Esa era la sensación que me llegaba de la sociedad, donde veía que no tenía cabida. Eso ha cambiado mucho. Y la sociedad ha evolucionado mucho pero quienes lo hemos conocido, y mi caso no es de los peores, luchamos para que no se vuelva atrás», contaba desde la avenida de España.

«Pedimos –proseguía– que no haya un retroceso de derechos. Por eso el eslogan de este año es 'Nuestros derechos no se tocan' ante la clara amenaza que supone la irrupción en las instituciones de partidos de extrema derecha como Vox. Cada vez que hace una campaña nos lanza a la basura».

Entre los asistentes, participantes de todas las edades con luchas diferentes. David Luceño es el secretario del club deportivo Diverceres. «Somos un club deportivo LGBT, que nació principalmente para generar espacios seguros en los que el colectivo pudiera practicar deporte y relacionarse con otras personas. Nos parece muy importante reivindicar los espacios seguros dentro del deporte», subrayaba.

Mari Ángeles y María José se casaron hace un año. Tienen 46 y 50 años respectivamente y se conocieron por Facebook. No siempre han podido vivir su amor con la libertad de la que ahora disfrutan. «Ahora es mucho más fácil salir del armario. Hemos luchado mucho para que así sea. Y lo que no podemos permitir es que nos quiten esa libertad. Tuve una pareja que estaba escondida y que no quería ni salir del armario. Mi familia siempre me ha apoyado», admitía Mari Ángeles. Por cierto, las casó el concejal socialista Andrés Licerán, con el que han coincidido en la marcha.

Ángela, de 15 años, iba envuelta en una bandera arcoíris. Es lesbiana y salió del armario a los 12. «En los últimos años ha aumentado el rechazo entre los jóvenes», apuntaba.

A las doce está prevista la actuación de Soraya Arnelas en San Blas. «Mucho apoyo al colectivo, que es a lo que vamos, y mucha reivindicación, que es lo necesario», ha dicho en sus redes sociales.