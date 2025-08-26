HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Gil y Jerónimo García este lunes en la presentación. HOY

El II Festival Movietone combina música y cine del 4 al 27 de septiembre

Cinco proyecciones de películas, dos conciertos y una exposición fotográfica componen la programación

Redacción

CÁCERES.

Martes, 26 de agosto 2025, 07:48

El Festival Movietone celebrará en Cáceres su segunda edición del 4 al 27 de septiembre con propuestas que aúnan música y cine a través de ... cinco proyecciones, dos conciertos y una exposición fotográfica que se sucederán en varios espacios culturales de la ciudad. El nombre de Movietone proviene de una de las primeras tecnologías que permitían sincronizar la imagen con el vídeo y por eso esta propuesta está centrada especialmente en la relevancia de las bandas sonoras en el séptimo arte.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Atropellada una niña de 7 años cuando circulaba en patinete eléctrico por Badajoz
  3. 3 Buscan testigos de la muerte de un menor fallecido en un supuesto accidente de tráfico en Marbella
  4. 4 La Primitiva deja un premio de casi 800.000 euros este lunes en Extremadura
  5. 5 Un coche se sale de la calzada y choca con cuatro turismos estacionados en Valle de Matamoros
  6. 6

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  7. 7 Detenido el responsable de una empresa que desprecintó más de 500 quesos que debían destruirse por irregularidades
  8. 8

    Las 461 VPO que construirá la Junta en Badajoz generan 600 solicitudes en un mes
  9. 9 Un incendio de pastos al norte de Cáceres obliga a cortar una hora la carretera del Casar
  10. 10

    El árbol más armonioso de Extremadura se salva de las llamas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El II Festival Movietone combina música y cine del 4 al 27 de septiembre

El II Festival Movietone combina música y cine del 4 al 27 de septiembre