La Feria del Libro de Cáceres concluye con buenas ventas y duras críticas a la organización

La Feria del Libro de Cáceres ha cumplido un cuarto de siglo de vida de literatura bajo los árboles de Cánovas pero nada en su programa o su cartel ha dado pistas sobre esta efemérides. Ayer bajaron las persianas las diez librerías y cinco instituciones que han formado parte de esta cita desde el pasado lunes 21 de abril, cuando arrancó sin inauguración oficial, con dos días menos y un solo fin de semana.

Javier Cercas y su 'El loco de Dios en el fin del mundo' ha arrasado en una feria en la que tradicionalmente se vende bien. Este año los libreros también hacen buen balance, pero estos datos positivos no obvian las críticas a la organización, que han sido constantes desde el primer día de actividad. Antonio Sánchez, de El Buscón, fue uno de los libreros que desmontó al mediodía de ayer debido a que las lluvias habían mojado el género de su caseta. Él lamentaba este miércoles este cierre apresurado que, en su opinión, es una muestra de «la dejadez» con la que se ha diseñado esta Feria del Libro por parte del Ayuntamiento. Resumía sus impresiones sobre la marcha de esta cita de una forma muy gráfica: «El Ayuntamiento un cero, los cacereños un 10». Se refiere este profesional del sector a que a pesar del programa o de los puestos inadecuados, los lectores siempre responden y compran. Lamenta que el acalde Rafael Mateos no pase por cortesía por los puestos, algo inédito. «Él es el único alcalde que no pasa por la Feria del Libro», critica Sánchez, una queja a la que se une Alfonso Agúndez, de 'Agúndez 1984'. «Este año ha sido una vergüenza». «Deberían venir», apoya Jaime Naranjo, de Boxoyo, que cree que este año hay «un enfado especial» por muchos motivos, y que lo único que la mantiene con éxito es la oferta de las casetas.

«Nos gustaría tener un programa y un cobijo mejor» María Vaquero Todolibros

«Todo muy improvisado y las casetas han sido un desastre» Vicente Teomiro Cervantes

Para María José Gil, de Pléyades, la Feria del Libro funciona bien «gracias al lugar en el que estamos, a los cacereños y al turismo». Pero su nómina de quejas es larga. «Ni siquiera ha habido hilo musical ni megafonía, no se sabía si había alguien firmando o no». Aunque los libreros contaban con un borrador del programa días previos al inicio de la Feria, no tenían las fechas ni las horas exactas ni el número total de presentaciones. «Estamos todos muy desilusionados con la organización y con el trato que se nos da, creemos que se nos está despreciando como trabajadores y como gremio importante en la ciudad, no se nos respeta para nada, hay que respetar todo lo que sucede en la ciudad.

«Han venido pocos autores en condiciones, todo ha sido muy improvisado y las casetas han sido un desastre», señalaba Vicente Teomiro, de la librería Cervantes, que considera que estamos a años luz de ferias como la de Badajoz o Mérida. Álvaro Muñoz, de la librería Puerta de Tannhäuser tilda la cita de «poco ambiciosa» para una ciudad que pretende ser Capital Europea de la Cultura. María Vaquero, de 'Todolibros', terminó la feria satisfecha por las ventas que compensan los días de duro trabajo, pero sin ahorrarse críticas. «A los que tenemos vocación nos gustaría que el programa fuera mejor y que pudiéramos elegir el cobijo que tenemos durante 10 días, ya que pagamos».

El cierre literario lo puso 'La piel de la memoria' de José Antonio Pérez Sánchez y un acto a cargo de la Asociación Cultural Amigos de la Estatua del poeta José María Gabriel y Galán.

