Dos casetas cierran antes de acabar la Feria del Libro de Cáceres al entrar agua de la lluvia

Las librerías Pléyades y El Buscón han decidido cerrar anticipadamente sus casetas en la Feria del Libro de Cáceres al mojarse varios de sus ejemplares por la lluvia. En ambos puestos, y también en el de Boxoyo, ha habido filtraciones de agua por la moqueta situada en el suelo y que sobresale por la parte exterior. Los libreros han expresado a lo largo de la Feria, que agota sus últimas horas antes de su clausura esta tarde, quejas por el mal estado de las casetas instaladas, estructuras que no estaban preparadas para la venta de libros, que tienen mostradores más estrechos de lo habitual y que cierran mal.

Antonio Sánchez, de El Buscón, lamentaba este miércoles este cierre apresurado que, en su opinión, es una muestra que evidencia la dejadez con la que se ha diseñado esta Feria del Libro por parte del Ayuntamiento de Cáceres. Ayer martes, consultado por este diario sobre el balance de la feria, resumía sus impresiones de una forma muy gráfica: «Ayuntamiento 0-cacereños 10». Se refiere este profesional del sector a que a pesar del programa, de no haber habido una inauguración como tal o de los puestos inadecuados, los lectores siempre responden y compran. «Por segundo año el señor alcalde no ha venido a saludarnos, antes todos los habían hecho», critica Sánchez, que afirma que para celebrar una buena Feria del Libro no hace falta dinero, sino «cariño».

Para María José Gil, de Pléyades, la Feria del Libro funciona bien «gracias al lugar en el que estamos, a los cacereños y al turismo». Sin embargo critica a la organización. «Ni siquiera ha habido hilo musical ni megafonía, no se sabe si hay alguien firmando o no». Aunque los libreros contaban con un borrador del programa días previos al inicio de la Feria, no tenían las fechas ni las horas exactas ni el número total de presentaciones. «Estamos todos muy desilusionados con la organización ni con el trato que se nos da, creemos que se nos está despreciando como trabajadores y como gremio importante en la ciudad, no se nos respeta para nada, hay que respetar todo lo que sucede en la ciudad, ¿pero por qué la Feria del Libro se la tiene que despreciar de esta manera, y encima en una ciudad que quiere ser Capital Cultural?», reflexiona María José Gil, otra de las libreras que este miércoles recogía sus libros y perdía un día de Feria.

