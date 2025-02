Febrero de ciencia y libélulas en Cáceres

Cristina Núñez Cáceres Sábado, 15 de febrero 2025, 09:09 Comenta Compartir

Avanza febrero a todo gas y nos regala días que ya huelen un poco a primavera. Son los últimos coletazos de un invierno que mantendrá ... su hegemonía aún unas semanas más, todavía no puede apagarse la calefacción. El fin de semana no habrá necesidad de abrigos gruesos, pero no hay que dejarlos muy de lado. En lo cultural, a la espera de que lleguen los grandes festivales, continúa el goteo permanente de actividades, ese menudeo que enriquece el día a día en esta pequeña ciudad. El espacio expositivo de Pintores 10 de la Diputación de Cáceres renovó la semana pasada su propuesta artística con la exposición 'Consecuencias' de Teresa Vílchez, una muestra que pretende rendir homenaje «a todas aquellas personas que han atravesado momentos difíciles o que aún los siguen pasando», indica la nota de prensa que envía la institución provincial. La artista, nacida en 1982, hace partícipe al público de su propio proceso de introspección, que presenta como un acto sanador y profundo a través tanto de sus pinturas como de los diversos escritos que, a modo de diario, acompañan las imágenes y sirven de inspiración.

El archivo provincial, situado en el palacio de Moctezuma ha inaugurado una nueva edición de la serie 'Cuéntame cuando pasó', centrada en la evolución de las competiciones deportivas en la provincia, en la que muestra documentos históricos que reflejan la transformación del deporte en Extremadura. En el hall de entrada del edificio situado en la plaza del conde de Canilleros pueden verse piezas destacadas que evidencian como la práctica deportiva ha estado ligada a la vida de la región. Deporte y salud van íntimamente dados de la mano. El catedrático de Bioquímica y Biología Molecular Carlos López-Otín presentó el pasado jueves en el colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Cáceres (calle San Antón, 6) su último libro, 'La levedad de las libélulas' (Paidós), en el que aborda la medicina de la salud y muestra que esta «es mucho más que la ausencia de enfermedad», según se reseña en esta obra. El autor hace un recorrido a través de la historia de la medicina, desde tiempos ancestrales hasta la era moderna. Tal y como explicaba en una reciente entrevista en este diario el libro es «una reflexión histórica y científica, pero sobre todo metafórica y onírica acerca de lo que he ido aprendiendo con mi trabajo y con mi vida personal sobre las claves esenciales de la salud biológica, para concluir afrontando la discusión del grave problema actual de la salud mental. Más de mil millones de seres humanos padecen algún tipo de desequilibrio emocional, lo cual me hace pensar que, colectivamente, somos una sociedad muy deficiente en cuanto a la existencia de un claro liderazgo con propósito». No dejamos de lado el espíritu científico porque el pasado día 11 fue el día de la niña en la ciencia, una jornada que trata de impulsar que las niñas no dejen de lado determinadas disciplinas. El Ayuntamiento de Cáceres lo celebró ayer con un programa de actividades en el centro cívico Raimundo Medina, con los objetivos de visibilizar el trabajo de las mujeres que se dedican a las áreas STEM (ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas) y fomentar prácticas que conduzcan a alcanzar la igualdad de género en el ámbito científico. Okola ha colaborado con el Ayuntamiento para poner en marcha esta iniciativa que abordó la salud mental de las mujeres científicas. «Las mujeres en la ciencia se enfrentan a desafíos específicos como mayores demandas sociales y laborales, la sub-representación en campos científicos, debido al conocido techo de cristal y la discriminación, todos ellos vinculados a la desigualdad de género», explicó la concejala del IMAS, Encarna Solís. Vamos a otro libro, que se presentó el pasado jueves en la Biblioteca Pública de Cáceres. Se trata de 'Cartas desde la celda', el testimonio de un condenado a muerte en las cárceles de Franco (1939-1940). En este libro el historiador Luis Carlos Sánchez cuenta el día a día de un represaliado, Manuel Barba Blázquez, vecino de Logrosán, a través de la correspondencia que mantenía con su esposa hasta su ejecución en septiembre de 1940. En el acto el autor estuvo acompañado de José Hinojosa Durán, historiador y miembro del grupo de estudios sobre Historia contemporánea de Extremadura (GEHCEx). De la historia a la poesía, el pasado miércoles la escritora y artista plástica Cora Ibáñez presentó en una nueva edición del Club de la Maga un espectáculo basado en su poemario 'El ámbar de la luna en el cuarto menguante', en el que se fusionan la poesía, la pintura, la música, la lengua de signos y la performance. Se trata de un proyecto que tiene como objetivo conmover al espectador a través de las múltiples formas del arte. La sala de Arte El Brocense inauguró el jueves nueva exposición. Se llama 'El Poso del Tiempo', la firma Lorenzo L. Lumeras y estará instalada hasta el 22 de marzo. Se trata de una colección de 38 fotografías que muestran la poética distintiva de este artista, en las que se nos propone un discurso romántico sobre el tiempo, la relación entre pasado y presente y la evocación de la belleza decadente. Despedimos este Cacerescaparate con un actor cacereño, Nico Romero, que se asoma a la pequeña pantalla como integrante del elenco de la serie 'Asuntos internos', que dirigen María Togores y Samantha López Speranza. Es la historia de Clara (que interpreta Laia Manzanares), una de las primeras 47 mujeres policía de este país de la primera promoción. Clara es destinada a la comisaría de Vallecas, una de las más conflictivas de ese momento debido a la aparición de la heroína en España. El arte va abordando, como vimos también en películas como 'El 47', episodios que forman parte de nuestra historia y que probablemente condicionan nuestro presente. ¡Hasta el próximo sábado!

