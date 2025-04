Fangoria, primera confirmación de Horteralia Cáceres 2025

R. H. Viernes, 4 de abril 2025, 12:01 | Actualizado 12:39h. Comenta Compartir

Fangoria actuará en la próxima edición de Horteralia, que tendrá lugar los días 24 y 25 de octubre en el Recinto Ferial de Cáceres. Se trata de la primera confirmación del Festival, que pondrá a la venta las entradas en las próximas semanas a través de su web oficial.

«Con Alaska y Nacho Canut al frente, Fangoria traerá su electrizante directo a Horteralia, haciendo vibrar a los asistentes con su característico estilo y una puesta en escena que no deja indiferente a nadie», anuncia la organización del Festival, que promete una edición llena de sorpresas, música y brilli-brilli.

La banda tiene éxitos inolvidables, entre ellos 'A quién le importa', 'Ni tú ni nadie' y 'Dramas y comedias'. «Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia ha convertido a la banda en un referente imprescindible de la música en español, acumulando una legión de seguidores que disfrutan de su fusión de sonidos electrónicos y letras pegadizas», señala Horteralia.

Aparatosa caída de Mario Vaquerizo

El año pasado, el cantante Mario Vaquerizo -casado con Alaska- sufrió una caída accidental durante su actuación en Horteralia. Intervenía con el grupo Nancys Rubias y cayó desde una plataforma giratoria durante su concierto, lo que obligó a suspender la actuación. Vaquerizo fue trasladado al Universitario y pasó la noche en el hospital cacereño.

Días después, tuvo que volver a ser ingresado, esta vez en Madrid. «La caída que sufrí podía haber sido mortal según me dijeron los médicos, pero gracias a Dios aquí estoy, aunque bastante dolorido y con pérdida de visión que espero recuperar porque estoy en las mejores manos de los mejores profesionales médicos. A ellos también muchas gracias. Ahora repitiendo pruebas. Para volver a ser el Vaquerizo de siempre, así que estáis avisados. Pero quiero que sepáis que en momentos difíciles y duros el amor y la amistad que recibes es la mejor medicina. Os quiero mucho. Siento no poder contestar uno a uno porque no tengo visión suficiente», escribió el cantante.

Temas

Cáceres

Horteralia