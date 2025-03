La falta de cobertura móvil del hospital Universitario de Cáceres deja al SES sin respuesta La denuncia de un particular obligó a actuar a la Junta, pero casi dos años después asume que no puede obligar a las operadoras a dar servicio

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 10 de marzo 2025, 09:36 Comenta Compartir

Un estudio técnico de cobertura en la zona del Hospital Universitario de Cáceres confirma la denuncia de un particular sobre la precariedad del servicio de telefonía móvil. Raúl Pérez, un vecino de Cáceres el Viejo, acudió hace casi dos años a la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura tras la experiencia que vivió en mayo de 2023. Apenas podía comunicarse desde el hospital, con una señal en su teléfono y el quienes se movían por Urgencias «extremadamente limitada». Había personas que debían salir al exterior, ya que sus dispositivos se quedaban sin datos y no podían enviar mensajes.

En una respuesta de la Gerencia del Área de Salud de Cáceres sobre este asunto a la propia Defensora de los Usuarios se alude al estudio de cobertura realizado «comprobándose que únicamente ofrece servicio en la zona la compañía Telefónica Móviles España SAU (Movistar)».

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha informado de ello, indica, «a los operadores de telefonía móvil Orange España SAU, Vodafone España SAU y Más Móvil Telecom 30 SA, con objeto de solicitar la ampliación de la cobertura» para el centro sanitario cacereño y poder mitigar las carencias.

Son las mismas que denunció en su escrito Raúl Pérez y que la Junta de Extremadura se comprometió a resolver. El anterior gerente del Área de Salud anunció que, además de requerir a las operadoras que reforzasen su señal, se iniciarían gestiones para habilitar en el Universitario una red wifi de libre acceso. Ya con el PP en el Gobierno de la Junta de Extremadura se retomó la intervención. «Estamos trabajando activamente para resolver los problemas de cobertura», decía el SES. «Hemos establecido un plan de acción conjunto», detalló el pasado septiembre. Pese a ello, la solución no llega.

De hecho, parece más lejos que nunca después de que la gerente del Área de Salud, Encarna Solís, reconozca en el escrito que se mandó a la Defensora de los Usuarios que la Dirección General de Digitalización Regional de la Consejería de Economía y la Subdirección de Sistemas de Información confirman que solo hay cobertura por parte de Telefónica «adjudicatario del actual contrato de comunicaciones». «Pero no así del resto», añade, puesto que no existe ningún vínculo contractual, «y por tanto esta Administración no está facultada para exigirles una implantación de cobertura».

Así, se da a entender que solucionar el problema no va a ser rápido, ni tampoco sencillo. El SES ha mantenido contactos con las empresas, con la Consejería de Economía y con el Ayuntamiento. Ha vuelto a reiterar «la necesidad de cobertura móvil» para el Universitario, pero se ve atado de pies y manos al tratarse de empresas privadas.

Salud ha mantenido contactos con operadoras, Ayuntamiento y Economía, aunque admite que solo hay cobertura de Movistar

De la wifi de libre acceso que se prometió, como recuerda Raúl Pérez, no hay noticias. Este cacereño, combativo dirigente vecinal de la zona norte, ha vuelto a recurrir a la Defensora de los Usuarios. Quiere constatar que no se da por vencido ni acepta la respuesta recibida.

Responsabilidad

«Se pretende eludir la responsabilidad argumentando que el hospital no tiene competencias. No es admisible», sugiere. «Es increíble que en pleno 2025 haya problemas de conexión en un hospital público. Ni siquiera Movistar tiene cobertura al cien por cien», revela. La Defensora de los Usuarios de la sanidad extremeña ha pedido a la Junta que le detalle las medidas concretas que piensa tomar.