Extremúsika encandila en Cáceres a varias generaciones con su «cartel imposible»

«Es un cartel raro, pero mola». El madrileño Sergio Martín Puerta tiene 28 años y el año pasado vino a Extremúsika por primera vez. «Me compré la entrada de este año en cuanto supe que venía Ska-P, que me encantan», cuenta este ... chico, asombrado de que en el festival haya una periodista con libreta y bolígrafo. «Es un cartel imposible» apuntaba a primera hora de la tarde un cuarentón sorprendido de la mezcla de viejos rockeros con nuevas propuestas de trap y hip-hop que consigue que la cita pueda gustarles a muchos.

Pese a lo que puede parecer este festival, que celebra este año su cuarta edición, no funciona como compartimentos estancos ni hay un Extremúsika para jóvenes y otro para mayores. Julia Roldán tiene 21 años y no pierde detalle de Morad, el rapero de origen marroquí que se subió al escenario Mister Bellota, el más joven y con más propuestas «nuevas». «Lo que más me gusta es Natos y Waor, pero también me quiero escapar a ver a Mago de Oz». Cuando se fundó este grupo madrileño a Julia le quedaba aún casi 13 años para nacer, pero por algún motivo le interesan las canciones de corte épico que bascula entre el folk metal y el heavy. Esta banda empezó su actuación a las ocho y cuarto de la tarde y aunque concentró cabezas de pelo blanco o sin pelo también aglutinó a muchos jóvenes, algunos de ellos portando banderas de la República y pañuelos palestinos. A esa hora empezaba a llegar el público a la entrada como riadas por unos tornos que no daban abasto.

Ampliar Jóvenes espectadoras en el concierto de Morad. JORGE REY

Entre el público había también padres con caras de sacrificio llevando a sus hijos menores de 16 a ver los conciertos. Otros van muy felices. «Nosotros siempre vamos a festivales, pero para él es su primer festival, quería venir porque le gusta Morad, Quevedo...queremos pasarlo muy bien y disfrutarlo con él», explicaba Gema al lado de su hijo Lucas. «Mi marido está esperando a Mago de Oz». La jornada de este viernes cuenta con 21 actuaciones en donde destacan Ska-P, la Regadera, Obús, Delaossa o Natos y Waor.

Más de 20.000 personas al día es la previsión que maneja la organización de Extremúsika para este festival que pone a prueba la movilidad de una ciudad de 95.000. Hacia las siete de la tarde la espera para bajar en taxi o autobús al Recinto Ferial era considerable. Los taxistas que trabajan estos días a pleno rendimiento expresaban sus quejas sobre la escasez de autobuses. Para noches como las de este viernes habrá cuatro uniendo el centro con el ferial. «A las cuatro de la mañana mucha gente se tiene que volver andando», se lamentaba un conductor. «Es demasiado estresante, para 200 euros que te vas a sacar no sé si merece la pena».

El plato fuerte del festival llega este sábado con la actuación de Quevedo, que saldrá al escenario Cigüeña a las 23.30 horas. Será el momento álgido de esta cita multitudinaria.