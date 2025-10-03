Extremadura se rinde a los sabores salvajes: todo sobre la Fiesta Gastronómica de la Caza Este octubre llega una nueva Fiesta Gastronómica en la que Coria Ciudad Gastronómica Extremeña 2025 ofrecerá al viajero una experiencia culinaria con la carne de caza como protagonista absoluta

Judith Rueda Viernes, 3 de octubre 2025, 13:18

Del 11 al 19 de octubre, Coria se transformará en un paraíso para los amantes de los sabores feroces. Durante la Fiesta Gastronómica de la Caza, los restaurantes locales ofrecerán menús y tapas elaborados con las piezas más suculentas de caza de pluma, menor y de piel: perdiz, liebre, jabalí, ciervo… una experiencia culinaria solo apta para paladares salvajes.

Esta fiesta contará con 3 modalidades diferentes: Menú Fin de Semana (11 y 12 de octubre)

A la Carta (del 13 al 19 de octubre)

Ruta de Tapas (del 17 al 19 de octubre)

III Cross nocturno

Además de esta fiesta, en Coria tendrá lugar este 18 de octubre el III Cross Nocturno 5k y 10K «Ciudad de Coria». Un recorrido que se desarrollará en circuito urbano con dos modalidades, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Al igual que el año pasado, la dinámica tras este recorrido será «Coria corre contra el cambio climático». Tanto la salida como la meta del mismo serán en la Plaza de la Catedral.

San Pedro de Alcántara

Otro evento que tendrá lugar durante la misma semana en Coria es la Festividad de San Pedro de Alcántara, que se celebrará el 19 de octubre. Esta festividad es de suma importancia para los devotos pues se trata del patrón de la ciudad, de Extremadura y de la Diócesis de Coria-Cáceres. Este evento será una jornada de varios actos civiles y religiosos que cerrará la semana de eventos en Coria.

