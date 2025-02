Estanislao García: «La estatua de San Jorge tenía que haber sido una realidad en Cáceres en 2008»

«La ciudad de Cáceres se merece un monumento como éste. Sería para esta ciudad como la estatua de Francisco Pizarro para Trujillo», afirmó ayer ... el escultor Estanislao García en el acto de presentación oficial del proyecto del Monumento San Jorge, que se realizó en el Palacio de las Cigüeñas de Cáceres, con la presencia, entre otros, del subdelegado del Gobierno, José Antonio García; el coronel jefe del Cefot Juan Manuel Martel; el secretario de la Fundación Valhondo Calaff, Gabriel Casati; y el candidato del PP a la alcaldía de Cáceres, Rafael Mateos. El acto estuvo organizado por la Asociación Fraternal de San Jorge, patrón de Cáceres.

La presidenta de la Asociación, Inmaculada Hernández, alabó la escultura que se quiere colocar en la Plaza Mayor de Cáceres, en la zona en donde hay unos bancos y árboles, junto a la calle Pintores. La Asociación ha presentado ya el proyecto al alcalde Luis Salaya, que ha mostrado su apoyo. «Este monumento sería muy importante para la ciudad», aseguró la presidenta, que pide a los cacereños que muestren su apoyo al monumento por medio de un código QR que se pondrá en carteles por la ciudad.

La Asociación San Jorge ha presentado dos proyectos del monumento: uno en el que la estatua mide cinco metros y medio, que costaría alrededor de 250.000 euros; y otro de siete metros y medio que podría suponer una inversión 450.000 euros. «Nosotros preferimos que se coloque la estatua grande, pero reconocemos que la otra es más viable», indicó Inmaculada Hernández. En la actualidad la Asociación está buscando financiación.

Estanislao García Olivares (Villanueva de la Serena 1959) ya tiene una estatua en Cáceres: la de Alfonso IX, que esta desde el año 1995 en la avenida Virgen de Guadalupe. «La de San Jorge es más barata que la de Alfonso IX que me encargó Manuel Veiga, ya que no tiene una fuente –dijo el escultor–. La verdad es que la estatua de San Jorge tenía que haber sido una realidad en el año 2008, porque el año anterior me la encargó el entonces alcalde José María Saponi, pero al final el proyecto quedó parado, atascado, por avatares políticos».

Saponi, que era alcalde por el PP desde 1995, dejó de serlo en junio de 2007. Tras las elecciones municipales salió elegida alcaldesa la socialista Carmen Heras.

«Cáceres se merece está estatua, que puede ser espectacular –recalcó Estanislao García–. Quiero hacer una estatua que la gente se identifique con ella. Una obra que tiene que sobrevivir al tiempo, sobrevivir al autor, que esté al margen de diferencias entre partidos políticos».

Para él, San Jorge es un arquetipo de la lucha entre el bien y el mal, diseñando una escultura de estilo figurativo, con un punto rafaelístico. Llena de movimiento, en la que un San Jorge montado a caballo lucha contra un dragón encima de una roca que es el pedestal, que tendría una altura de cuatro metros para salvaguardar la obra de actos vandálicos.

Estanislao García es un afamado escultor, pintor y muralista que entre otras obras ha realizado en Plasencia el monumento ecuestre de Alfonso VIII y el Monumento a la Libertad; en Badajoz ha realizado los monumentos a Pizarro, Pedro Alvarado y a Ibn Marwan; y en León ha hecho un espectacular Alfonso IX.

Él tiene muchas ganas de realizar este San Jorge que para él puede representar la coronación de su carrera como escultor. Él suele indicar que podría ser una estatua famosa como la del Cid en Burgos. Una obra que supondría un atractivo turístico para Cáceres, la ciudad que también es conocida como la ciudad de los dragones, por ser escenario de la famosa serie 'Juego de Tronos' y su precuela 'La casa del dragón'.

«Me gustaría que los cacereños se identifiquen con la estatua, y digan por ejemplo 'quedamos en la estatua del dragón'».

El boceto se puede cambiar, él quiere hacer más larga la capa del santo y más grandes las alas del dragón. Ya se verá si el proyecto es una realidad o sigue más tiempo parado.