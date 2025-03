El espectáculo de 'La casa del dragón' toma Cáceres con un equipo de 800 personas

Viaje de ida y vuelta de Huelva a Cáceres para seguir el ensayo

El retorno de 'La casa del dragón' a Cáceres, ciudad que ya está consolidada como Desembarco del Rey para los seguidores de la saga de George R.R Martin, hace que hasta la capital se desplacen creadores de contenido y fans del universo de 'Juego de tronos'. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Dani Abades, más conocido como Maglor, que cuenta con más de 240.000 seguidores en su canal de Youtube. Este jueves ha hecho un viaje a exprés desde Huelva, donde reside, para seguir el ensayo y tomar nota de cualquier detalle para después analizarlo en sus directos. Llegó a Cáceres a las once de la mañana y se marchó a las cuatro de la tarde, tiempo suficiente para darse una vuelta y visitar los decorados instalados ya en San Mateo, ver el despliegue técnico de la Plaza Mayor y almorzar en la Plaza de San Juan. Mientras comía uno de sus seguidores le avisó de que Fabien Frankel, que interpreta a Ser Cristo Cole en la ficción, también estaba almorzando en la misma zona. Así que Dani no se lo pensó y fue a visitarle. «Hoy comenzaron los ensayos del rodaje de la segunda temporada de 'House of the dragon' en Cáceres y fui hasta allá para traeros de primera mano todas las novedades. Y sí, los rumores son ciertos... Fabien Frankel estaba allí», escribió en redes sociales, un texto que acompañó con una foto junto al actor. Dani Abades fue uno de los participantes del 'Cáceres, city of dragons', el encuentro organizado por el Ayuntamiento el pasado mes de octubre para posicionar Cáceres como lugar de rodaje de 'Juego de tronos' y 'La casa del dragón'. Este año habrá una nueva edición.