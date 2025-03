Comienza el espectáculo de 'La casa del dragón' en Cáceres

María José Torrejón Cáceres Miércoles, 17 de mayo 2023, 13:54 Comenta Compartir

Son la diez y media de la mañana en la Plaza de Santa María de Cáceres y una voz en inglés da la orden: «Three, ... two, one. Action». Entonces, cuatro caballos vestidos con ropajes verdes en los que el escudo de la Casa Targaryen es perfectamente identificable, comienzan a tirar de una carroza que no es nueva en la ciudad ni para los espectadores de 'La casa del dragón', la exitosa precuela de 'Juego de tronos' que este miércoles ensaya en el casco viejo cacereño ante el inminente inicio del rodaje de la segunda temporada, que arranca el sábado.

Esa carroza es en la que suele viajar Alicent Hightower, uno de los personajes protagonista de la serie, y ya estuvo en Cáceres y Trujillo durante el rodaje de la primera temporada. A pesar de ser solo un ensayo, HBO vuelve a exhibir su músculo en la capital con un gran despliegue de medios técnicos y humanos. Por el momento, no se han visto actores en la parte antigua, que ha sufrido cortes, tanto para los peatones como para los vehículos, desde las siete de la mañana. Una de las imágenes más llamativas de la mañana ha sido ver hasta 20 caballos concentrados en Santa María. Por aquí han pasado, además, otros carruajes. Y sobre las doce del mediodía entraba por el Arco de la Estrella desde la Plaza Mayor un carro que parecía trasladar un ataúd. El portal especializado 'Los siete reinos' adelanta que se rodará un cortejo fúnebre en Cáceres. Ampliar Imagen del ensayo en la Plaza de Santa María. HOY Ya en la Plaza Mayor, una grúa de grandes dimensiones se prepara para sujetar una gran estructura de focos que alumbrarán las escenas filmadas en las inmediaciones del Arco de la Estrella. El espectáculo ha comenzado en Cáceres. 'La casa del dragón', que ha sido reconocida con el Globo de Oro a la mejor serie dramática, cuenta con miles de seguidores, muchos de ellos han leído los libros de George R.R. Martin, autor de la saga de 'Juego de tronos'. Mila Izarra es una de ellas. Trabaja como camarera y está haciendo un curso de fotografía. Y este miércoles andaba por la Plaza Mayor. «Me parece perfecto que vengan a rodar aquí. Siento que Cáceres es un tesoro escondido. Tiene escenografías maravillosas . Me encanta, además, que la productora ayude a las pequeñas empresas locales. Muchas de las joyas de 'La casa del dragón' son de una tienda de artesanía de Cáceres. Y eso me gusta», señala en referencia Samarkanda. Ampliar Caballos en la Plaza de Santa María. JORGE REY «Espero -prosigue- que en esta temporada podamos atar cabos sueltos. Soy una fiel seguidora de 'Juego de tronos' pero 'La casa del dragón' tiene sus maravillas. Cáceres es perfecta para ser Desembarco del Rey», concluye esta venezolana afincada en la capital desde hace seis años. Figurantes En los ensayos de este miércoles no ha habido participación de figurantes. Entre los seleccionados por la productora para esta temporada como extras están Manuel Muriel y María Rosa Crego. Él se estrena con HBO y ella repite. «He participado en rodajes como 'Isabel' y 'La catedral del mar'. Y ahora estaré en 'La casa del dragón'. Este mundo me encanta. Ya hemos hecho las pruebas de vestuario», asegura Muriel. «Ya estuve en la primera temporada y ahora repito. Es impresionante participar en este proyecto. Hay que vivirlo: los escenarios, la actuación, la figuración... Es increíble. Los trajes son maravillosos. Hay de todo tipo. Cuando llegas a vestuario, no sabes qué te van a poner», relata María Rosa, que en la primera temporada rodó junto a las dos actrices que encarnan a Rhaenyra Targaryen, Milly Alcok y Emma D'Arcy, y salió junto a ellas en algunos planos. Aunque en Cáceres el rodaje no arranca hasta el sábado, las grabaciones de esta segunda temporada comienzan este jueves en la Plaza Mayor de Trujillo.

