HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mejora de la fachada del edificio que acoge la Escuela de Idiomas, el Centro de Adultos y el de Profesores y Recursos. CRISTINA NÚÑEZ

La Escuela de Idiomas de Cáceres acomete mejoras y cambia su sistema de matriculaciones

El centro público de enseñanza de lenguas espera iniciar el curso con unos 2.800 matriculados, un proceso que este año es online

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:20

La imagen de las largas filas de personas esperando para hacer sus matrículas en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cáceres, en la ... calle Gómez Becerra, se ha diluido este año al establecerse un método on-line que ha evitado las aglomeraciones, una medida que se ha implantado por primera vez en todos los centros de la región. En el de Cáceres, además de este nuevo sistema, en los últimos días se han llevado a cabo mejoras en el edificio que acoge la EOI, el centro de adultos y el de Profesores y Recursos. Se ha arreglado el acceso a la entrada y mejorado su aspecto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  4. 4

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  5. 5 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  6. 6 Sustraen tres palomos que valen una fortuna: 170.000 euros
  7. 7 Intervenidos en Badajoz más de dos kilos de droga ocultos en una rueda de repuesto
  8. 8 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  9. 9 Preocupación en la calle Hernán Cortés de Cáceres por los objetos lanzados desde un edificio
  10. 10 Un hombre encapuchado atraca una tienda de Olivenza y se lleva 530 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Escuela de Idiomas de Cáceres acomete mejoras y cambia su sistema de matriculaciones

La Escuela de Idiomas de Cáceres acomete mejoras y cambia su sistema de matriculaciones