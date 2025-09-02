La Escuela de Idiomas de Cáceres acomete mejoras y cambia su sistema de matriculaciones

La imagen de las largas filas de personas esperando para hacer sus matrículas en la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Cáceres, en la ... calle Gómez Becerra, se ha diluido este año al establecerse un método on-line que ha evitado las aglomeraciones, una medida que se ha implantado por primera vez en todos los centros de la región. En el de Cáceres, además de este nuevo sistema, en los últimos días se han llevado a cabo mejoras en el edificio que acoge la EOI, el centro de adultos y el de Profesores y Recursos. Se ha arreglado el acceso a la entrada y mejorado su aspecto.

La EOI de Cáceres abrirá sus puertas el 1 de octubre para acoger a los mas de 2.800 alumnos (ese fue el número del año pasado y se espera que para este curso sea similar) que se matricularán este año.

«Nos hemos quitado las colas», resalta Fortunato Castro, que explica que el proceso ha implicado cumplimentar una solicitud de admisión previa a la matriculación. El hecho de que se haya implementado este nuevo sistema telemático no ha eliminado radicalmente la información y la atención en persona. «Tenemos un puesto asignado en la secretaría para que vengan y personalmente nosotros hacemos la matrícula». Se enfoca este servicio a los alumnos más 'séniors' que puedan tener mayores problemas a la hora de efectuar este trámite.

Tras el proceso que se llevó a cabo en julio, mañana 3 y hasta el 22 de septiembre se abre el proceso para los alumnos que estén pendientes de la convocatoria de septiembre. Cuando se examinen los alumnos que suspendieron en junio se hará una segunda adjudicación para alumnos de inglés del 25 al 30 de septiembre. Inglés, alemán, francés, italiano, portugués, español para extranjeros y chino son los idiomas que pueden estudiarse en la sede de Gómez Becerra.

Hasta el momento el número de personas matriculadas ha sido el mismo que el del año pasado en estas fechas. «La cuestión telemática no ha sido un gran impedimento a pesar de los fallos que ha dado la plataforma, pero lo hemos intentado resolver todo con los técnicos de Consejería». Después de esta primera experiencia se repensará el sistema para que pueda ser más eficaz.

Certificación

Por otro lado este curso repetirá la iniciativa que se puso en marcha de forma experimental el curso pasado. Los alumnos de las secciones bilingües de los institutos Norba Caesarina, Laboral, Ágora, María Auxiliadora de Cáceres y el IES Gonzalo Torrente Ballester de Miajadas pueden presentarse para lograr el nivel B-1 de manera gratuita. El año pasado se presentaron 87 alumnos para la obtención de este certificado.

La Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres, ubicada en la antigua escuela de Maestría Industrial, tiene que lidiar con los problemas de espacio en su centro. Paralizado el proyecto de ampliación que suponía el traslado del Centro de Profesores y Recursos (CPR), que está en esta sede, al IES Universidad Laboral, en los últimos tiempos no se han producido noticias sobre una posible mejora de este céntrico espacio educativo.