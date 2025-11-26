La Escuela de Comercio ofrece formación para mejorar la competitividad del sector

La concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Cáceres ha puesto en marcha esta semana un nuevo programa de formación de la Escuela de Comercio, ... una iniciativa presencial y gratuita dirigida a profesionales y personas autónomas del comercio y los servicios de la ciudad.

Esta formación ofrece contenidos prácticos diseñados para aplicarse de manera inmediata en los negocios locales, con el objetivo de mejorar las competencias digitales y de gestión de los profesionales del comercio, «en un momento clave del año para las ventas», según señaló el concejal de Cultura y Comercio, Jorge Suárez, quien asistió a la primera formación que tuvo lugar en el Centro Cívico Raimundo Medina, donde se celebra toda la programación, que se desarrolla hasta este jueves.

El lunes se abordó la factura electrónica, con un taller orientado a explicar las obligaciones, ventajas y herramientas de la facturación electrónica, facilitando su implantación en pequeños comercios.

El martes se trató el tema de la dinamización y campañas navideñas, en una sesión centrada en diseñar campañas atractivas de cara a la Navidad, con ideas para aumentar las ventas, fidelizar a la clientela y promover acciones conjuntas entre establecimientos.

El uso de la Inteligencia Artificial para redes sociales centrará el programa de hoy con una formación práctica sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para gestionar contenidos, mejorar la presencia en redes sociales y optimizar la comunicación con la clientela.

Y mañana será la conferencia de clausura, a las 20.30 horas, de la mano de Manuel Amat. Este experto en comercio y estrategia comercial abordará los retos y oportunidades actuales del pequeño comercio.