Se enfrenta a pena de cárcel por agarrar el pecho a una menor en Cáceres

Un hombre se enfrenta a penas de cárcel por agresión sexual al realizar tocamientos a una menor. Los hechos tuvieron lugar cuando el acusado agarró ... un pecho a una adolescente en las fiestas patronales de una localidad de la provincia de Cáceres.

El Ministerio Fiscal ha solicitado dos años y medio de cárcel para el supuesto agresor, según informó el abogado de la acusación particular, que no precisó la pena que ha solicitado por su parte y que puede agravarse por tratarse de una menor de edad que en el momento de los hechos tenía 16 años.

Los artículos 178 a 180 del Código Penal prevén el abanico de penas aplicables a los distintos supuestos de agresión sexual y cuando esta consista en un acto que atente contra la libertad sexual realizado sin consentimiento la pena será de prisión de uno a cuatro años, según explica el portal judicial Dexia Abogados.

En este supuesto podría enmarcarse el hecho que se planteó ayer en la Audiencia Provincial de Cáceres, en donde se llevó a cabo el protocolo de conformidad, que terminó sin acuerdo, por lo que habrá juicio.

Antes de la reforma del Código Penal el delito de agresión sexual se reducía a los supuestos en los que mediaba violencia o intimidación, quedando el resto de situaciones bajo la denominación del abuso sexual, pero actualmente todo acto de naturaleza sexual sin consentimiento es abuso sexual.

Otro caso

Por otro lado la Fiscalía Provincial de Cáceres pide 14 años de internamiento en un centro psiquiátrico para un hombre, paciente del centro sociosanitario de Plasencia, por agredir sexualmente a una interna, a la que presuntamente obligó a practicarle una felación y a masturbarle.

La acusación particular de la mujer presuntamente agredida pide 12 años de cárcel aunque esta pena no podría llegar a cumplirse, ya que hay un informe de incapacidad del acusado que supondría una eximente completa y que implica que en el caso de ser condenado no podría entrar en prisión a cumplir esta pena por padecer una enfermedad mental.

El abogado de la defensa indicó ayer tras el protocolo de conformidad que se llevó a cabo en la Audiencia Provincial de Cáceres y que terminó sin acuerdo que los hechos de los que se le acusa a su defendido «no son reales», por lo que pide su libre absolución.