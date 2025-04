El hombre que pegó al alcalde de Casar de Cáceres declara que no sabía quién era

«No soy de ultraderechas», declaró este martes en la Audiencia de Cáceres un corpulento hombre de 40 años acusado de dar un tortazo ... al alcalde socialista de Casar de Cáceres, a Rafael Pacheco. Dijo que no sabía que era alcalde, y que no le dio importancia a lo ocurrido hasta que su mujer se lo dijo.

Ocurrió el 2 de marzo de 2022, cuando el alcalde estaba viendo unas obras en la plaza de los Abuelos, un lugar polémico porque hacía un año había retirado de allí la Cruz de los Caídos para llevarla al cementerio. El acusado se acercó a él y le dio un tortazo que le rompió las gafas. El alcalde presentó la denuncia en la Guardia Civil, curándose de las lesiones a los siete días.

El alcalde declaró en el juicio en el que no acudió con acusación particular. Para él detrás de la agresión está la polémica del traslado de la Cruz. Se quejó de la radicalización de los discursos. «Cualquiera puede tener sus posiciones ideológicas –dijo–, pero no hasta el punto de agredir a alguien». Al día siguiente de la agresión la familia del acusado le pidió disculpas, que reiteró el acusado en el juicio. También le pagaron las gafas.

El acusado lleva 15 años con un tratamiento para su trastorno bipolar. El informe del forense indica que la agresión fue una «actuación absurda» debida a la enfermedad. El acusadodice que pensó que se estaban riendo de él. Su abogado defensor, Carlos Tovar, pidió su absolución, no negándose a que se compruebe que toma la medicación; mientras que la fiscalía solicito siete meses de prisión, pagar 720 euros de multa y tres años de tratamiento psiquiátrico.