Eduardo Sánchez Garrido y su periódico 'Zurra-Tontainas'

El viernes por la noche veníamos de disfrutar de la luna llena en el festival Plena Moon, en la Ciudad Monumental de Cáceres, cuando al ... pasar de la calle Gran Vía a la calle Pintores, el fotógrafo Guinea reparó en el nombre de esa calle tan corta.

–¡Pero bueno...! Esta calle se llama Maestro Sánchez Garrido. Oye, Caridad, tú que nos llevaste el otro día a la calle del Maestro Ángel Rodríguez, y nos diste bien la tabarra contando que fue el director del colegio El Madruelo, el famoso pedagogo que creó el método Rayas, con el que aprendieron a leer y escribir millones de niños... ¿Quién era este Sánchez Garrido?

–Un maestro y un periodista de hace más de un siglo. La verdad es que no sé mucho más. ¡Sanjosé! – dijo mirando a nuestro blancuzco amigo– Tú que sabes de casi todo gracias a estar muerto... ¿Quién era Sánchez Garrido?

Ampliar Calle del Maestro Sánchez Garrido en la esquina con Gran Vía. Salvador Guinea

–Esto ya lo sabía yo antes de ser difunto –dijo el aludido dando una colleja a Caridad que encogió rápidamente el cuello al verla venir–. Lo sabía porque me preocupaba por conocer a los que me precedieron en la profesión... no como otros. Fue un periodista importante, que polemizó con otros buenos juntaletras. Eduardo Sánchez Garrido nació en Plasencia en 1846. Allí estudió en el Seminario, que luego dejó para entrar en el Cuerpo de Telégrafos. Estudió la carrera de Magisterio y su primer destino fue Malpartida de Plasencia; pero al alcanzar el número uno en una oposición vino a Cáceres, en donde fue Maestro Nacional de Párvulos. Escribía en periódicos y llegó a fundar y dirigir seis periódicos.

–¡Seis! Muchos parecen –dije extrañado.

–Entonces se hacían periódicos como churros –explicó el difunto–, aunque a finales del siglo XIX el 80% de los extremeños eran analfabetos. Tenían poca tirada. Uno de los periódicos que fundó, en 1886, fue 'Las Antorchas' que se definía como: «Semanario satírico o formal, a voluntad de los que escriban». Por cierto, que Miguel Hurtado Urrutia, donó a la Biblioteca Pública de Cáceres un ejemplar del 24 de abril de 1887, en el que se da la noticia de la colocación de la primera piedra de la obra del Hospital Provincial de Cáceres, el edificio que ahora va a tener una importante remodelación...

–Un hospital que se hizo entero en cuatro años –dijo maliciosamente Caridad–. No como ahora que no sé cuántos años llevamos esperando la segunda parte del ya 'antiguo' hospital nuevo...

–¡Mira como le gusta la ironía! –dijo sonriendo Sanjosé–. El que era mejor que tú con la ironía y la sátira, era Sánchez Garrido, que en 1908 fundó el periódico 'Zurra-Tontainas', que se hacía en el número 54 de la calle Barrionuevo.

Ampliar Sánchez Garrido fundó y dirigió en 1908 este periódico cacereño. P.V.H.

–¡'Zurra-Tontainas'! Vaya nombre. ¿Con quién se metía? –Le preguntó Guinea.

–Como cuenta Mercedes Pulido, la gran experta en publicaciones periódicas extremeñas, Garrido hizo ese periódico para meterse con sus dos grandes enemigos. Uno era Manuel Castillo Quijada, un madrileño catedrático de Francés en el Instituto de Cáceres que llegó a dirigir. En esta ciudad estuvo desde 1897 a 1918, aquí ayudó a funda la Revista de Extremadura, y dirigió el periódico 'El Noticiero'. El otro enemigo de Garrido era el socialista Miguel Sánchez de Castro, maestro de Superior que dirigió la publicación 'La Educación'.

–Oye... ¿Por qué no usas tus superpoderes de difunto para enseñarnos alguna de las sátiras de Garrido contra Manuel Castillo? –Le pidió Caridad.

–Garrido era muy bueno haciendo versos. En 'Zurra-Tontainas' publicó varias poesías dedicadas a Castillo, en las que le llamaba 'amigo' mientras le daba estopa. Las escribió con el seudónimo de Demi Marinoni. Espera... –Sanjosé miró al cielo, a la hermosa esfera de la luna, mientras empezó a recitar–: «Que zarandajas tan recias/ y grandes te están metiendo./ Y especialmente Garrido,/ ese pícaro maestro/ de párvulos nada más./ Tan pequeñito de cuerpo,/ tan ya vejete y menudo,/ que es el que en prosa y verso/ te da él solito más guerra/ que cien diablos del infierno./ ¿Qué les has hecho, di, Manolo?/ Manolo, di, ¿qué les has hecho/ para que así con sus plumas/ no te dejen sano un hueso,/ tratándote cual si fueras/ un arlequín o un muñeco?/ ¿Te callas y no contestas/ como si fueras un muerto?/ ¿Esas tenemos, Manolo?/ Manolito ¿esas tenemos?/ ¿A un tu amigo como yo/ tanta reserva y silencio?». Hay otros versos en el que le amenaza veladamente porque asegura que Castillo le quería echar de la docencia. En verso le dice: «Si bien demás no estaría/ que, para tu buen gobierno,/ acomodaras tu obrar/ al subsiguiente consejo/ que tiene mucha más miga/ que el bizcocho mejor hecho:/ 'De ningún hombre en el mundo/ conspires contra el sustento,/ pues hombre con hambre es hombre/ a todo a todo resuelto'».

–Es una amenaza en toda regla, que de eso entiendo –señalé–. ¿Cómo acabó Garrido?

–Murió en 1925. Él era muy católico, y el diario 'La Montaña' escribió que agonizó agarrado a una cruz de madera que había hecho de pequeño su hijo Emilio antes de morir. No os he dicho que Garrido era el padre del gran pintor Conrado Sánchez Varona, que cuando tenía solo 15 años hizo un retrato de su padre con una pequeña cruz en una mano, seguramente la cruz del hijo que abrazó al expirar. –Tras un largo silencio el difunto preguntó– ¿Qué piensas Caridad?

Caridad ya no estaba. Le vimos subir apurado la calle Pintores. No le gusta hablar de la muerte que le anda rondando.