HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Firma de libros de Gioconda Belli en la librería Puerta de Tannhäuser. JORGE REY

La edición, la firma de Gioconda Belli y la poesía centran la actividad del jueves en la Bienal Vargas Llosa de Cáceres

El género periodístico protagoniza varias citas en la tercera jornada del gran evento literario este viernes

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:51

Comenta

La autora nicaragüense Gioconda Belli, una de las escritoras más conocidas de América Latina es una de las grandes protagonistas de la VI Bienal Vargas Llosa ... que se celebra en Cáceres, Badajoz y Trujillo. Ella, finalista del premio de novela que se falla el próximo sábado atrajo este jueves a numeroso público en la firma de libros que se llevó a cabo en la Puerta de Tannhäuser, en donde pudo encontrarse cara a cara con su público. La jornada contó con varias mesas en distintos espacios de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  2. 2 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  3. 3 Cae una red con 30 detenidos por abandonar a sus hijos para beneficiarse de la acogida de menores migrantes
  4. 4 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  5. 5

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  6. 6 Dos heridos, uno de ellos grave, mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara
  7. 7 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura
  8. 8 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  9. 9

    El drama de un adolescente en Valencia: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  10. 10 Mercadona lanza un nuevo producto viral: una jeringuilla sin aguja efecto bótox por solo 6 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La edición, la firma de Gioconda Belli y la poesía centran la actividad del jueves en la Bienal Vargas Llosa de Cáceres

La edición, la firma de Gioconda Belli y la poesía centran la actividad del jueves en la Bienal Vargas Llosa de Cáceres