La edición, la firma de Gioconda Belli y la poesía centran la actividad del jueves en la Bienal Vargas Llosa de Cáceres

La autora nicaragüense Gioconda Belli, una de las escritoras más conocidas de América Latina es una de las grandes protagonistas de la VI Bienal Vargas Llosa ... que se celebra en Cáceres, Badajoz y Trujillo. Ella, finalista del premio de novela que se falla el próximo sábado atrajo este jueves a numeroso público en la firma de libros que se llevó a cabo en la Puerta de Tannhäuser, en donde pudo encontrarse cara a cara con su público. La jornada contó con varias mesas en distintos espacios de la ciudad.

Por la mañana en la fundación Tatiana tuvo lugar una mesa sobre el trabajo del editor, con representantes de grandes editorales españolas, como Anagrama, Penguin Random House o Periférica. El ámbito de la poesía llegó hasta el museo Helga de Alvear con Elsa Moreno, Juan Carlos Panduro, Ruiseñora y Violeta Gil Manuel Hidalgo, Juan Cruz, Juan Soto Ivars Juan Manuel de Prada. Fernando Savater, Andrés Trapiello y Juan Gabriel Vásquez protagonizaron diferentes mesas de conversación dentro de esta cita.

Ampliar Juan Gabriel Vásquez, Andrés Trapiello y Fernando Savater moderados por Ricardo Cayuela. JORGE REY

El viernes, tras la mesa sobre las ferias del libro a las 12.30 en el Gran Teatro, el periodismo se convierte en protagonista de la jornada. A las 18.30 los periodistas Marta San Miguel y Julián Quirós (director de ABC) abordarán las narrativas periodísticas en la España de HOY. A las 20.30 Jorge Bustos, Máriam Martínez Bascuñán, Diego Garrocho hablarán sobre el ensayo político, entre el periodismo y la política.

Cáceres y Trujillo

Todo eso en Cáceres, porque la actividad se extiende también a Badajoz y Trujillo. En la capital pacense firmará libros a las 17:30 David Uclés en la librería Colón. A las 19 en la iglesia Santa Catalina Laura Martínez-Belli y Fernando Iwaski abordarán la novela histórica hispanoamericana. En ese mismo espacio pero a las 20 horas Antonio Pérez Henares e Isabel San Sebastián se embarcarán en el debate 'Novela histórica: ¿un compromiso moral con la sociedad?'

En Trujillo, a las 10 de la mañana habrá un taller de ilustración para niños sobre Vargas Llosa en el Palacio de los Barrantes-Cervantes. En ese mismo espacio y a las 11 de la mañana habrá actividades dentro del Plan de Fomento de la Lectura con visita a la exposición 'Entre el Mar y el Barro' organizada por Arte Trujillo Perú y la Fundación Obra Pía de los Pizarro.

A las 19 se hablará sobre El escritor como profesional: vocacion y mercado con la intervención de Patricia Soley-Beltrán y Alberto Olmos.