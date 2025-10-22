Los finalistas del premio de novela de la Bienal Vargas Llosa reivindican en Cáceres el legado del Nobel peruano La gran cita literaria del año en Extremadura comienza en el Gran Teatro con una charla entre los finalistas

Cristina Núñez Cáceres Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:05 | Actualizado 22:35h.

Las letras y el encanto del mundo literario se adueñan de Cáceres desde este miércoles en la VI Bienal Mario Vargas Llosa, la primera que se celebra fuera de América Latina y en el año del fallecimiento del autor peruano. Financiada con los 650.000 euros que aporta la Junta de Extremadura, terminará el sábado con un ganador del premio de novela, dotado con 100.000 dólares.

Son seis los que optan a él: la nicaragüense Gioconda Belli con 'Un silencio lleno de murmullos', Gustavo Faverón (Perú) con 'Minimosca', el español Ignacio Martínez de Pisón con 'Castillos de fuego', la autora argentina Pola Oloixarac con 'Bad hombre', David Uclés (España) con 'La península de las casas vacías' y Sergio Ramírez, nicaragüense, con 'El caballo dorado'. Todos, excepto Ramírez, que intervino a través de un vídeo y que llegará este jueves a Cáceres, estuvieron presentes en un Gran Teatro lleno de los autores que hasta el sábado protagonizarán las diferentes mesas redondas y de debate abiertas a la ciudadanía.

En el patio de butacas estaban, entre otros los escritores Hector Abad Faciolince, Juan Gabriel Vásquez o Juan Cruz. Los finalistas dieron detalles del argumento y el estilo de sus novelas, páginas que abordan el feminismo con la España de la Guerra Civil o la posguerra, la izquierda nicaragüense, el boxeo o la vida de una princesa rural. Entre los finalistas la idea de que esta Bienal es un puente entre Europa y América Latinoamérica y la importancia de Vargas Llosa. «Nos legó mucho como escritor, como persona que estuvo en el mundo y que dio pautas de cómo existir», dijo Gioconda Belli. «A mí me aportó muchísimo, me aportó la motivación para emprender un proyecto tan ambicioso de querer cerrar toda una época en un solo libro, para mí 'La fiesta del chivo' fue una epifanía«, indicó Uclés.

«Siempre me ha gustado mucho Mario Vargas Llosa, mi familia es peruana, yo soy peruana por parte de madre, para nosotros Vargas Llosa es como Maradona, ellos emigraron a argentina siendo yo muy chica, por eso tenía muchas ganas por venir a Cáceres, la arquitectura de Lima empezó aquí» aportó la escritora Pola Oloixarac. Martínez de Pisón definió estar aquí como «miel sobre hojuelas». «Mario Vargas Llosa fue el maestro de todos los narradores, todos hemos aprendido de él, le debemos todo».

Tras la inauguración, un acto que presentó la periodista Marta Fernández y en el que intervinieron también la consejera de Cultura Victoria Bazaga y el alcalde Rafael Mateos, se presentó el espectáculo 'Mario, un pez en el agua', de Edu Galán, en el que intervinieron Ana Belén, Ángeles Mastretta, Magüi Mira, Ayanta Barilli, Juan Cruz, Juan Gabriel Vásquez, Raúl Tola, Pilar Reyes, Karina Sáez y que contó con la intervención grabada de Joaquín Sabina y Aitana Sánchez Gijón.