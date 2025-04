DYA atiende a 14 sintechos en Cáceres en la primera salida por el protocolo 'ola de calor'

C. Mateos

La activación del protocolo 'ola de calor' por primera vez este verano en la ciudad de Cáceres se saldó este jueves con 14 personas ... sin hogar atendidas por los voluntarios de DYA. Según informa su responsable del área social Hugo Alonso, ninguna de ellas se encontraba en situación de vulnerabilidad grave, aunque se produjeron algunas derivaciones al Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) por cuestiones de salud mental.

Una unidad de DYA formada por dos intervinientes y un conductor inició su recorrido por la ciudad alrededor de las seis de la tarde del jueves, cuando los termómetros se acercaban a los 40 grados. Llevaron a cabo una ruta por el eje Juan Pablo II, avenida de Alemania, avenida de España, San Antón, Pintores y Plaza Mayor, para acabar en el centro de emergencia social de Cáritas en el edificio Valhondo, donde nueve sintechos aguardaban a que abriera el albergue a las diez de la noche.

El protocolo 'ola de calor', que se activa cuando se declara alerta naranja en la ciudad de Cáceres, consiste en localizar por las calles personas sin hogar, entregarles un 'kit de hidratación' consistente en agua y gelatinas (se está pensando incluir gazpacho), e informarles de los recursos sociales que tienen a su disposición.

Ampliar 'Kits de hidratación' en el vehículo de DYA. Jorge Rey

Hugo Alonso señala, no obstante, que la entrega del 'kit' es sobre todo una exclusa para poder entablar conversación con ellos y conocer así cuál su situación real y si es necesaria alguna intervención extra por parte de los servicios sociales o sanitarios. «Hay que tener en cuenta que estas personas prácticamente no hablan con nadie más que entre ellos en todo el día, así que nuestra intervención no es solo darles la hidratación, sino pasar un rato con ellos, que nos cuenten cuál es si situación y qué necesidades tienen», señala el responsable social de DYA.

Las 14 personas atendidas este jueves son una cifra bastante similar a las 15 que hubo de media el pasado verano los días que fue necesario activar el protocolo 'ola de calor'. Alonso indica que algunas son las mismas que entonces, pero la mayoría no, bien porque había personas que estaban en la calle y han conseguido mejorar su situación, o porque se han marchado a otros lugares y han venido otros. La manera que los voluntarios de DYA tienen de conocerlos es precisamente acercarse para hablar con ellos, en verano ofreciéndoles el 'kit de hidratación' y en invierno comida caliente y mantas en caso de que no que no quieran refugiarse en alguno de los albergues existentes.

El equipo de DYA está pendiente de saber si este vienes se declara también alerta naranja en Cáceres para volver a activarse. Para los próximos días está prevista una bajada moderada de las temperaturas.