«No me van a doblegar», dice el presidente de la Diputación de Cáceres sobre el proceso de retirada de las cruces

Valencia de Alcántara reinhumó este domingo los 49 cuerpos de sus vecinos represaliados en el año 1936 y arrojados a la mina Terría, un espacio que lleva años siendo objeto de investigación y que este fin de semana ha culminado este proceso con varios actos conmemorativos. Conchita Viera, la hija del alcalde republicano Amado Viera y los familiares de los otros 48 fusilados han podido darles un entierro digno en un mausoleo común después de años de espera.

A los actos acudieron varias autoridades provinciales y regionales. El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos Carlos, que celebró que se haya podido llegar a este punto, a la inhumación de estos restos en Valencia de Alcántara, defendió el papel de la Diputación en defensa de la Memoria Histórica y apuntó que se va a seguir colaborando para hallar nuevas fosas comunes. «Ni siquiera esa asociación que se reconoce como católica (Asociación de Abogados Cristianos) , y yo digo menos mal que son católicos va a poner trabas a la Diputación y al propio presidente». Se refería Carlos Carlos a los procesos judiciales abiertos respecto a presiones presuntamente ejercidas por el presidente de la Diputación a diversos ayuntamientos para que retirasen las cruces de sus respectivos municipios, vinculándolo a la recepción o no de subvenciones de la institución provincial. Aunque el juzgado número 3 de Cáceres ha archivado estas querellas, aún se pueden recurrir. «Tras dos archivos este proceso se vuelve a reabrir, no me preocupa esta es la justicia que hoy tenemos en nuestro país, pero, insisto, no me van a doblegar, no van a condicionar la acción de gobierno de la Diputación de Cáceres», señaló.

Ampliar Las cajas con los restos de los desaparecidos fueron depositadas en el mausoleo. j.F.L.

En los actos de inhumación de los 49 cuerpos estuvieron e intervinieron, además de Carlos Carlos, Miguel Ángel Morales, vicepresidente de la Asamblea y secretario general del PSOE en Cáceres, la delegada del gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, natural de Valencia de Alcántara. Igual que el día anterior el alcade de la localidad, Alberto Piris y el historiador Julián Chaves articularon los actos, que arrancaron en la plaza de la Constitución valentina y terminaron con el acto de inhumación en el cementerio de la localidad. Los familiares de los 49 represaliados del pueblo o de la zona de la Sierra de San Pedro recibieron un documento conmemorativo y todos los que lo desearon pudieron pronunciar unas palabras.

Despedida

Conchita Viera, hija de Amado Viera recordó los últimos instantes de su padre, un 25 de septiembre de 1936. «Lo llevaron a comisaría y no supimos más de él, nuestro ambiente familiar de dolor, de lágrimas y de atropellos, de silencio impuesto que nos dejó sin saber dónde estaba mi padre, su nombre no figuró en listas de desaparecidos».

Los actos culminaron en el cementerio de Valencia de Alcántara hacia el mediodía. Allí reposan ya los cuerpos de estas personas a los que, a partir de ahora, como dijo una familiar de uno de ellos, se podrá ir «para depositar flores o para llorarles», 86 años después de su muerte.