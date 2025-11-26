La Diputación informa a las mujeres migrantes de los recursos de atención pública
Redacción
CÁCERES.
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha recibido esta semana a Tania Irías y a Maryorit Guevara, representantes de la ... Asociación Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, para dar a conocer los recursos de atención pública a los que pueden acceder estas mujeres y sus hijos.
La asociación trabaja directamente con casi 600 personas, con ayuda de abogadas o psicólogas, pero ve necesario ampliar este trabajo y que las mujeres conozcan los recursos que existen en la región para asuntos como el mercado laboral, la escolarización de los hijos o el empadronamiento.
