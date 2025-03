La Diputación de Cáceres y el Ayuntamiento se reparten el sobrecoste de la reforma de Santiago para iniciar la obra

Marzo, mes clave para conformar el consorcio de la capitalidad cultural

La candidatura de Cáceres a la capitalidad europea de la cultura en el año 2031 ha sido otro de los asuntos tratados en la reunión que han mantenido esta mañana el alcalde y el presidente de la Diputación. Rafael Mateos ha entregado un primer borrador de los estatutos del consorcio que va a liderar esa candidatura a la Junta de Extremadura y a la Diputación de Cáceres. Se quiere incluir también a la Diputación de Badajoz. El gabinete jurídico de la institución provincial cacereña va a supervisar el documento para darle el visto bueno o introducir las apreciaciones necesarias y el objetivo es que a lo largo del mes de marzo puedan ser aprobados. Cada uno de los integrantes de ese organismo deberá aportar de forma proporcional a su peso en el consorcio una partida económica aunque de momento no se han dado cifras. Pese a que no se aportan aún cantidades, recuerda Mateos que ello «debe llevar no solo un compromiso de pertenencia al mismo sino un compromiso de dotación económica de todas las instituciones para desarrollar acciones en el ámbito de la cultura en este 2024, pero sobre todo en el 2025 y sucesivos, cuando presentemos la candidatura». «Lo importante no es la parte económica ahora sino contar con ese ente que nos puede coordinar en la candidatura», matiza. Según el alcalde, la Diputación debe jugar «un papel fundamental en ese consorcio». «Queremos que en las próximas fechas, a ser posible en marzo, podamos dar luz verde a la constitución del consorcio para la candidatura de Cáceres a la capitalidad cultural de 2031», remarca el regidor. Miguel Ángel Morales, por su parte, ha defendido que no es solo una propuesta local o provincial de Cáceres sino que tiene trascendencia para toda Extremadura. «Es un proyecto incluso regional», ha destacado el presidente de la Diputación.